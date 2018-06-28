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Ünlü İş İnsanı Tara Hayatını Kaybetti! Türkiye'nin En Zengin 3'üncü İsmiydi

En Zengin 100 Türk'ün yer aldığı Forbes 100 listesinde 3. sırada yer alan ünlü iş insanı Şarık Tara çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.  Şarık Tara Kimdir?

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Ünlü İş İnsanı Tara Hayatını Kaybetti! Türkiye'nin En Zengin 3'üncü İsmiydi

En Zengin 100 Türk'ün yer aldığı Forbes 100 listesinde 3. sırada yer alan ünlü iş insanı Şarık Tara çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.  Şarık Tara Kimdir?

28 Haziran 2018 Perşembe 19:39
Ünlü İş İnsanı Tara Hayatını Kaybetti! Türkiye'nin En Zengin 3'üncü İsmiydi

En Zengin 100 Türk'ün yer aldığı Forbes 100 listesinde 3. sırada yer alan ünlü iş insanı Şarık Tara çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

ŞARIK TARA KİMDİR?

Şarık Tara, Enka Şirketler Grubu Fahri Başkanıdır ve inşaat yüksek mühendisidir. Grubun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı oğlu Sinan Tara yürütmektedir. Şarık Tara, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanıdır. 22 Nisan 1930 yılında Üsküp'te doğmuştur. Annesi Erenköy Kız Lisesi'nde okumuş, dönemin şartları uygun olmadığından tıp tahsili yapmamış, ancak yüksek kültürlü bir kimse olan Mahmure hanımdır. Anne tarafından I. Murat'ın öncü kuvvet komutanı ve Yıldırım Bayezid tarafından Üsküp ve Kosova bölgesini idareye tayin edilmiş olan Yiğit Bey'in torunudur. Yahya Kemal ile de torun çocukları olmaları nedeniyle aralarında akrabalık bağı vardır. Babası Fevzi Bey ise, bilindiği kadarı ile son üç kuşağı esnaflık yapan Karadağ kökenli Hacıhamziç (Tara'nın dedesi İbrahim Bey'in babası Hamza Bey'den dolayı bu isimle anılırlar-Tara soyadı ise Karadağ'daki Tara Dağı ve Tara Nehri'nden gelmektedir) ailesindendir. Fevzi Tara, Üsküp, Beyrut ve Belgrad'da tahsil yapmış bir avukattır.

Sancak ve güney Yugoslavya müslümanlarının Yugoslavya Kralı nezdinde temsilciliğini de yapan babası Manastır'da avukatlık stajını yaparken annesi ile tanışmışlardır. 1942 yılında Üsküp Başkonsolosu Reşat Karabuda'nın yardımıyla önce kendisi İstanbul'a gelir ve yengesi Seniha hanımın yanında kalır. 1944'de ailesinin de geldiği Türkiye’de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra 1957 yılında kızkardeşi Vildan Gülçelik'in kocası (daha sonra bir uçak kazasında vefat eden eniştesi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif Şirketini kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başlamıştır. Enişte ve kayınbirader sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan bir isim olan ENKA Kolektif Şirketi daha sonra Anonim Şirket'e, 1972'de de ENKA Holding A.Ş.’ye dönüşmüştür. Şarık Tara, bünyesinde çok sayıda şirketin yer aldığı ENKA Holding Yatırım Anonim Şirketi’nin halen Fahri (Onursal) Başkanlığını yapıyordu.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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