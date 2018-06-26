Ünlü İş İnsanı Atilla Uras Hayatını Kaybetti!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve bir süredir tedavi gören ünlü iş insanı Atilla Uras'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bodrum'daki beş yıldızlı iki otelin ve eski Marmarabank'ın sahibi olan Uras 81 yaşındaydı. Uras'ın bugün saat 15.05'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Uras'ın vesayetini üzerine almak isteyen ve mal varlığına tedbir koyduran kızları ile aralarında sorun olduğu bu yüzden geçtiğimiz yıl mahkemelik oldukları ve mirasından men ettiği öne sürülmüştü.

Uras'ın cezanesinin yarın hastaneden alınarak İstanbul'a getirileceği, burada defnedileceği belirtildi.

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