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Ünlü İş Adamı Unan Hayatını Kaybetti

Dük Kravatları Kurucusu Unan, hayata gözlerini yumdu. Ünlü iş adamının cenaze töreni yarın saat 12.00'de Beyoğlu Balıkpazarı Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.

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Ünlü İş Adamı Unan Hayatını Kaybetti

Dük Kravatları Kurucusu Unan, hayata gözlerini yumdu. Ünlü iş adamının cenaze töreni yarın saat 12.00'de Beyoğlu Balıkpazarı Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.

01 Haziran 2018 Cuma 14:25
Ünlü İş Adamı Unan Hayatını Kaybetti

Dük Kravatları Kurucusu Unan, hayata gözlerini yumdu. Ünlü iş adamının cenaze töreni yarın saat 12.00'de Beyoğlu Balıkpazarı Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.

1970 yılında Bursa Organize Sanayi Bölgesinde dokuma fabrikası açan Unan, 1980 yılında ilk ihracatını gerçekleştirmişti. 1999 yılında DÜK firması, Düzce'de dikim fabrikası açmıştı.

Şirket bugün Almanya, İngiltere, Yunanistan, Rusya, Hollanda, Romanya , Ürdün, Tunus, Mısır gibi dünyanın bir çok ülkesine kravat satışı gerçekleştiriyor. 

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