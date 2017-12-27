Ünlü İş Adamı Ercan Keskin Gözaltına Alındı

Hayali İhracat, Akaryakıt Kaçakçılığı, Resmi Evrakta sahtecilik suçlamlaarı ile bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Keskin Holding'in sahibi Recep Ercan Keskin ile birlikte 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre , 'Hayali ihracat', 'akaryakıt kaçakçılığı', 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamaları ile bu sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Keskin Holding'in sahibi Recep Ercan Keskin de bulunuyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı 1 yıldır yürüttüğü soruşturma da düğmeye bastı. Sabah saatlerinde bir çok yere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmanın merkezinde Keskin Holdinge bağlı Y.Akaryakıt dağıtım şirketi yer alıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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