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Üniversite Sınavına Giderken Kaza Geçiren Genç Kız Hayatını Kaybetti!

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 18 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

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Üniversite Sınavına Giderken Kaza Geçiren Genç Kız Hayatını Kaybetti!

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 18 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:23
Üniversite Sınavına Giderken Kaza Geçiren Genç Kız Hayatını Kaybetti!

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki kız hayatını kaybederken, babası yaralandı. Esra Özbek, babasıyla birlikte YKS için sabah saatlerinde yola çıktı. Baba Abdullah Özbek'in idaresindeki otomobil henüz öğrenilemeyen bir sebeple takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan baba-kız olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Esra Özbek isimli genç kızın burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

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