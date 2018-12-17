üniversite öğrencilerine büyük tuzak

Muğla’da maddi problemleri olduğunu tespit eden 2 şüpheli genç kızları fuhuşa zorladığı gerekçesi ile tutuklandı. Üniversite öğrencilerini içkili mekanlarda konsomatris olarak çalışmaya ve fuhşa zorlayan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Kötekli Mahallesi’nde fuhuş yapıldığı bilgisine erişti. Ulaşılan bu bilgi ile harekete geçen polis ekipleri, M.S. ve A.L.’nin maddi durumu kötü olan genç kızları fuhuşa teşvik ederek, müşteri temin etiklerini tespit edildi. Polis, 2 şüphelinin üniversite öğrencisi kızları da içkili mekanlarda konsomatris olarak çalışmaları yönünde teşvik ettiklerini belirledi.



Bunun üzerine dün harekete geçen polis ekipleri, şüpheliler M.S. ve A.L.’yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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