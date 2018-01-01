Üniversite Kampüsünde Korkunç Ölüm!

SDÜ Kampüsünde menfez yerleştirmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Özgür Kaya isimli işçi hayatını kaybetti.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı Kampüsünde yeni inşa edilen yemekhanenin alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Menfez yerleştirmek için yapılan kazı sırasında oluşan göçüğün altında kaldığı öğrenilen Özgür Kaya isimli işçi, tüm çalışmalara rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden talihsiz işçinin cesedi otopsi işlemleri için SDÜ Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

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