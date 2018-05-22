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Ümraniye'de Hastane Önünde Silahlı Saldırı

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde saat 12.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi 6-7 kez ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan vatandaşın durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

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Ümraniye'de Hastane Önünde Silahlı Saldırı

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde saat 12.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi 6-7 kez ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan vatandaşın durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

22 Mayıs 2018 Salı 13:09
Ümraniye'de Hastane Önünde Silahlı Saldırı

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde saat 12.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi 6-7 kez ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan vatandaşın durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan 6-7 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşırken, ağır yaralanan kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildiriliyor. Olayın kim tarafından gerçekleştirdiği, yaralanan kişinin kim olduğu bilgisi paylaşılmazken, polisin saldırganı yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ÜMRANİYEümraniye Silahlı Saldırı
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