Ümraniye'de Araç Muaye İstasyonuna Saldırı Düzenlendi

Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonuna kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişilşer tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği bildiriliyor.

Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonuna kimliği henüz öğrenilemeyen kişi yada kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırganların otomobille olay yerine geldiği ve saldırıdan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı öğrenilirken, saldırıda iki kişinin yaralandığı bildiriliyor. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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