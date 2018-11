Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz

Bugün 10 Kasım... Bundan 80 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletinin arasından ayrılıp, ebediyete intikal etti. Tıpkı dediği gibi oldu; " benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat cumhuriyet ebediyete kadar payidar kalacaktır." demişti. 80 yıldır özlemini duyduğumuz atamız için bugün yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada saat 09:05'te hayat adeta durdu. Çünkü yalnızca bizim değil tüm dünyaya örnek teşkil eden bir devlet adamıydı...

Siyasetçiler, devlet adamları, bürokratlar, akademisyenler, öğrenciler, avukatlar, doktorlar, demirciler, aşçılar, belediye işçileri, kamu personelleri, devlet memurları, okula gitmeyen çocuklar, yarım asırdan fazla zamanı devirmiş yaşlılarımız, ulularımız, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Zaza ve ırkı ne olursa olsun, kendini ne olarak tanımlarsa tanımlasın. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'te, göklerin kırmızı ve beyaz süsü olan Ay Yıldızlı bayrağın altında birleşiyor ve vatanımızı canımızdan aziz bilip her türlü tefrikaya, her türlü fitneye, her türlü ayrıştırma, her türlü nifak tohumu ekenlere inat bir arada kocaman bir aile olarak yaşıyoruz.

Biz Türk Milletiyiz... Atamızı saygıyla ve özlemle yad ediyoruz.

Sosyal medyada atamızla ilgili özlem dolu ve anlamlı mesajlar yayımlanıyor. Bunlar arasında seçtiklerimizden bazılarını okuyucularımızla paylaşıyoruz.

"Saygı olsun bu çelik atlıların göktuğuna, Tuğu kaldırmış olan orduların Başbuğuna! Mekanın cennet olsun Büyük Türk!"

"Seni anlamak Türk’ü anlamaktır Ulu Türk, rahat uyu! Saygı, sevgi ve minnetle... "

"Bazı borçlar vardır, ödeyemezsin."

"#10Kasım'da saat 9'u 5 geçtiğinde hissettiğim çaresizliği hayatımda hiçbir konuda hissetmiyorum.. O siren sesindeki yitirmişliği, çaresizliği ve acıyı sadece Atatürk’ün evlatları anlar.. Sirenlerden rahatsız oluyoruz diyen zibillere inat Adanalılar ayakta! Sonsuza dek.. "

"Ölümünün ardından 80 yıl geçmesine rağmen hala susturulamayan tek insanı sonsuzluğa uğurladığımız gündür 10 Kasım..."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA