Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz

Bugün 10 Kasım... Bundan 80 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletinin arasından ayrılıp, ebediyete intikal etti. Tıpkı dediği gibi oldu; " benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat cumhuriyet ebediyete kadar payidar kalacaktır." demişti. 80 yıldır özlemini duyduğumuz atamız için bugün yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada saat 09:05'te hayat adeta durdu. Çünkü yalnızca bizim değil tüm dünyaya örnek teşkil eden bir devlet adamıydı...

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz

Bugün 10 Kasım... Bundan 80 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletinin arasından ayrılıp, ebediyete intikal etti. Tıpkı dediği gibi oldu; " benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat cumhuriyet ebediyete kadar payidar kalacaktır." demişti. 80 yıldır özlemini duyduğumuz atamız için bugün yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada saat 09:05'te hayat adeta durdu. Çünkü yalnızca bizim değil tüm dünyaya örnek teşkil eden bir devlet adamıydı...

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:19
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz

Bugün 10 Kasım... Bundan 80 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletinin arasından ayrılıp, ebediyete intikal etti. Tıpkı dediği gibi oldu; " benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat cumhuriyet ebediyete kadar payidar kalacaktır." demişti. 80 yıldır özlemini duyduğumuz atamız için bugün yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada saat 09:05'te hayat adeta durdu. Çünkü yalnızca bizim değil tüm dünyaya örnek teşkil eden bir devlet adamıydı...

Siyasetçiler, devlet adamları, bürokratlar, akademisyenler, öğrenciler, avukatlar, doktorlar, demirciler, aşçılar, belediye işçileri, kamu personelleri, devlet memurları, okula gitmeyen çocuklar, yarım asırdan fazla zamanı devirmiş yaşlılarımız, ulularımız, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Zaza ve ırkı ne olursa olsun, kendini ne olarak tanımlarsa tanımlasın. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'te, göklerin kırmızı ve beyaz süsü olan Ay Yıldızlı bayrağın altında birleşiyor ve vatanımızı canımızdan aziz bilip her türlü tefrikaya, her türlü fitneye, her türlü ayrıştırma, her türlü nifak tohumu ekenlere inat bir arada kocaman bir aile olarak yaşıyoruz.

Biz Türk Milletiyiz... Atamızı saygıyla ve özlemle yad ediyoruz.

Sosyal medyada atamızla ilgili özlem dolu ve anlamlı mesajlar yayımlanıyor. Bunlar arasında seçtiklerimizden bazılarını okuyucularımızla paylaşıyoruz.

"Saygı olsun bu çelik atlıların göktuğuna, Tuğu kaldırmış olan orduların Başbuğuna! Mekanın cennet olsun Büyük Türk!"

"Seni anlamak Türk’ü anlamaktır Ulu Türk, rahat uyu! Saygı, sevgi ve minnetle... "

"Bazı borçlar vardır, ödeyemezsin."

"#10Kasım'da saat 9'u 5 geçtiğinde hissettiğim çaresizliği hayatımda hiçbir konuda hissetmiyorum.. O siren sesindeki yitirmişliği, çaresizliği ve acıyı sadece Atatürk’ün evlatları anlar.. Sirenlerden rahatsız oluyoruz diyen zibillere inat Adanalılar ayakta! Sonsuza dek.. "  

"Ölümünün ardından 80 yıl geçmesine rağmen hala susturulamayan tek insanı sonsuzluğa uğurladığımız gündür 10 Kasım..."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.11.2018 17:31
Anahtar Kelimeler:
ulu önder gazi mustafa kemal atatürk ü saygı özlemle anıyoruz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 Kasım'da Kıyamet Kopacak Diyen Öğretmen Konuştu!
11 Kasım'da Kıyamet Kopacak Diyen Öğretmen Konuştu!
Hulusi Akar Hakkari'de!
Hulusi Akar Hakkari'de!
10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim