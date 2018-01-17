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Ulaştırma Bakanı'ndan Trabzon'daki Uçak Kazasıyla İlgili Yeni Açıklama Geldi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Trabzon'da meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Bakan Arslan, Pegasus'a ait uçağın pistten çıkmasının teknik arızadan kaynaklandığını söyledi.

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Ulaştırma Bakanı'ndan Trabzon'daki Uçak Kazasıyla İlgili Yeni Açıklama Geldi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Trabzon'da meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Bakan Arslan, Pegasus'a ait uçağın pistten çıkmasının teknik arızadan kaynaklandığını söyledi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:35
Ulaştırma Bakanı'ndan Trabzon'daki Uçak Kazasıyla İlgili Yeni Açıklama Geldi

Ulaştırma Bakanı'ndan Trabzon'daki Uçak Kazasıyla İlgili Yeni Açıklama Geldi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Trabzon'da meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Bakan Arslan, Pegasus'a ait uçağın pistten çıkmasının teknik arızadan kaynaklandığını söyledi. Havalimanı ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen Arslan, uzmanların 'Havalimanı dar' şeklindeki açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Bakan , "Kesinlikle havalimanı ile ilgili bir sıkıntı değil. Bir uzmanlık taslayan biri çıkmış diyor ki 'havalimanı dar'. Teknik açıklama yapılacak pist boyutlarına dayandırılması bu işi bilmeden ahkam kesmektir. Türkiye'nin en geniş havalimanları 45 metre boyunda. Bu havalimanı genişliği de 45 metre.Uçaktan kaynaklanan teknik bir arıza ya da pilotaj hatası var.

Ancak şu anda ilk görüntü teknik bir arıza olduğu yönünde. Çünkü pistten sonra çıkmış olsa pistten çıktı dersiniz. Sola denize doğru dönüyor ve kayıyor. Daha önceki pist çalışmalarından kaynaklı dökülen toprak vardı. Uçak yumuşak zemine saplandı. Hiç istemediğimiz beklemediğimiz bir sonuç. En önemlisi kimsenin yara almadan kurtulması." dedi.

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