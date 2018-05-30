Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Uber Yasaklandı Mı? Açıklama Geldi!

Uber, Dün yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca korsan taşımacılık yapan araç sahibine yolcu taşımacılığı için aldığı D2 yetki belgesine ilk tespitte 50 uyarı cezası , 2. ihlalde 2 yıl yetki belgesinin iptal edilmesini öngören yasanın ardından bir açıklama yayımladı.  

banner396

Uber Yasaklandı Mı? Açıklama Geldi!

Uber, Dün yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca korsan taşımacılık yapan araç sahibine yolcu taşımacılığı için aldığı D2 yetki belgesine ilk tespitte 50 uyarı cezası , 2. ihlalde 2 yıl yetki belgesinin iptal edilmesini öngören yasanın ardından bir açıklama yayımladı.  

30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:31
Uber Yasaklandı Mı? Açıklama Geldi!

Uber, Dün yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca korsan taşımacılık yapan araç sahibine yolcu taşımacılığı için aldığı D2 yetki belgesine ilk tespitte 50 uyarı cezası , 2. ihlalde 2 yıl yetki belgesinin iptal edilmesini öngören yasanın ardından bir açıklama yayımladı.  

Uber'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye sonuna kadar bağlı olunduğunu, belirtilirken ayrıca şu ifadelere yer verildi : "Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız." dem,şd,  Uber ve Taksi esnafı arasındaki gerilim devam ederken, Uber'in yasa dışı faaliyet gösterip göstermediği hukuki olarak tartışma konusu haline gelmişti. 4 Haziran'da konuyla ilgili dava İstanbul'da görülecek.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
UberUber Yasaklandı MıUber Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi! 2 Polis Yaralandı
Adana'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi! 2 Polis Yaralandı
15 Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı! 'Ben Tesisatçıyım' Dedi
15 Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı! 'Ben Tesisatçıyım' Dedi
BBP Genel Başkanı : Millet Ne Derse O Olacak
BBP Genel Başkanı : Millet Ne Derse O Olacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim