Uber Yasaklandı Mı? Açıklama Geldi!

Uber, Dün yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca korsan taşımacılık yapan araç sahibine yolcu taşımacılığı için aldığı D2 yetki belgesine ilk tespitte 50 uyarı cezası , 2. ihlalde 2 yıl yetki belgesinin iptal edilmesini öngören yasanın ardından bir açıklama yayımladı.

Uber'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye sonuna kadar bağlı olunduğunu, belirtilirken ayrıca şu ifadelere yer verildi : "Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız." dem,şd, Uber ve Taksi esnafı arasındaki gerilim devam ederken, Uber'in yasa dışı faaliyet gösterip göstermediği hukuki olarak tartışma konusu haline gelmişti. 4 Haziran'da konuyla ilgili dava İstanbul'da görülecek.