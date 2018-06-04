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UBER'e Vurgun! Yüzde 70'i Piyasadan Çekildi

UBER'le ilgili son açıklamalar ve İBB'nin kararı sonrası vatandaşların talebine rağmen UBER araçlarının piyasadan çekilişi sürüyor.

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UBER'e Vurgun! Yüzde 70'i Piyasadan Çekildi

UBER'le ilgili son açıklamalar ve İBB'nin kararı sonrası vatandaşların talebine rağmen UBER araçlarının piyasadan çekilişi sürüyor.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:42
UBER'e Vurgun! Yüzde 70'i Piyasadan Çekildi

UBER'le ilgili son açıklamalar ve İBB'nin kararı sonrası vatandaşların talebine rağmen UBER araçlarının piyasadan çekilişi sürüyor. VİP araçların satışını yapan şirket yöneticileri araçların yüzde 70'inin piyasadan çekildiğini, günde 20 25 aracın geri döndüğünü, mağduriyetin giderilmesi için yerli bir sistem kurulması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 15 Bin UBER aracının bulunduğu İstanbul'da İBB kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra UBER araçları hızla elden çıkarılıyor. İnternet üzerinden satış yapan sitelere, hergün çok sayıda acil koduyla araç satımı için ilana veriliyor. İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi'nde VİP araç satışı yapan İsmail Olgun, "Önceleri UBER ile birlikte piyasada çok ciddi talep oldu. Vatandaşlar kredi çekerek bu işe yatırım yaptı filo kurdu. Son zamanlarda UBER ile ilgili açıklamaların ardından bize günde 20 - 25 adet VIP geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

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