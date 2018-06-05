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TV Ünlüsü Nihat Doğan İKM'lerin Açtığı Davadan Beraat Etti

Televizyon yıldızı Nihat Doğan katıldığı bir programda Fetullahçı Terör Örgütü davası çerçevesinde tutuklu olan sanıkların duruşmalara 'Şık' kıyafetlerle gelmesini sert bir dille eleştirmiş, gardiyanlara yönelik ağır ithamlarda bulunmuştu.

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TV Ünlüsü Nihat Doğan İKM'lerin Açtığı Davadan Beraat Etti

Televizyon yıldızı Nihat Doğan katıldığı bir programda Fetullahçı Terör Örgütü davası çerçevesinde tutuklu olan sanıkların duruşmalara 'Şık' kıyafetlerle gelmesini sert bir dille eleştirmiş, gardiyanlara yönelik ağır ithamlarda bulunmuştu.

05 Haziran 2018 Salı 16:40
TV Ünlüsü Nihat Doğan İKM'lerin Açtığı Davadan Beraat Etti

Televizyon yıldızı Nihat Doğan katıldığı bir programda Fetullahçı Terör Örgütü davası çerçevesinde tutuklu olan sanıkların duruşmalara 'Şık' kıyafetlerle gelmesini sert bir dille eleştirmiş, gardiyanlara yönelik ağır ithamlarda bulunmuştu.

Doğan, "Semirmişler, içerde nasıl bakmışlarsa maşallah gardiyanlar biyi bakmışsınız, gardiyanları tebrik ediyorum, gardiyanlar tebrik ediyorum sizi, Cezaevi yönetimi aferim size, bu alçakları bu hale getiren semirten kıyafetlerini giydiren cezaevi yönetimine bravo, aferim size, bak sizden de hesabını sorarız, sizde bunun hesabını vereceksiniz, cezaevi yönetimi, o alçak gardiyanlar bunun hesabını vereceksiniz, bunun hesabını vereceksiniz.." şeklinde konuşmuştu. Sözleri İnfaz ve Koruma Memurları tarafından büyük tepkiyle karşılanan televizyon ünlüsü hakkında Türkiye genelinde yaklaşık 1200 İnfaz ve Koruma Memuru tazminat davası açmıştı. Yine Doğan hakkında yapılan şikayetler üzerine Ankara ve Muğla'da hakaret ve tehdit suçlarından dava açılmıştı.

Doğan hakkında İStanbul'da açılan davanın duruşması bugün görüldü. Savunmasını yapan Doğan, herhangi bir hedef gözetmediğini 15 Temmuz hain darbe girişiminin sanıklarının şık kıyafetlerle duruşmaya getirilmesine tepki gösterdiğini beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Türkiye genelinde aynı konudan Doğan hakkında daha önce açılan davalar olduğu gerekçesiyle davanın reddedilmesine karar verdi. Survivor gibi programlardaki çıkışlarıyla , bir dönemde şarkıcılık yaparak tanınan Doğan, kararı sevinçle karşıladığını belirterek, "Adaletin kestiği parmak acımaz. Ama bence hak yerini bulmuş oldu. Ceza almış olsak ta önemli değil. Önemli olan millet nezdinde beraat etmektir. Milletimiz canını verdi. Biz sırf bunlara tulum giydirin dedik diye ceza görseydik de Biz 15 Temmuz şehitlerinden daha önemli insanlar değiliz. Bu dava ile ilgili bence hak yerini bulmuş oldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tv ünlüsüNihat DoğanNihat Doğan Ikm
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