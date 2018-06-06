Tutuklu Boğaziçi Öğrencileri için Tahliye Kararı Verildi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 14'ü tutuklu 22 sanığın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar için tahliye kararı verildiği bildirildi.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, Boğaziçi Üniversitesi Öğrencisi 14'ü tutuklu 22 sanığın terör örgütü propagandası suçundan yargılandığı davada tutuklu tüm sanıklar için tahliye kararı verildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Çok sayıda avukatın yanısıra sanık öğrencilerin yakınları, CHP'li milletvekillerinin de duruşmada hazır bulunduğu görüldü.

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu 14 öğrencinin tahliyesine karar verdi. Sanıklara yurtdışı çıkış yasağı koyan mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 3 Ekim 2018 tarihinde görülmesini kararlaştırdı.

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