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TÜSİAD'dan Yeni KHK'larla İlgili Flaş Açıklama

TÜSİAD'dan önceki gün yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili flaş açıklama geldi. TÜSİAD'ın 24 Aralık tarihli KHK'larla ilgili yaptığı yazılı açıklama haberimizde.

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TÜSİAD'dan Yeni KHK'larla İlgili Flaş Açıklama

TÜSİAD'dan önceki gün yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili flaş açıklama geldi. TÜSİAD'ın 24 Aralık tarihli KHK'larla ilgili yaptığı yazılı açıklama haberimizde.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:44
TÜSİAD'dan Yeni KHK'larla İlgili Flaş Açıklama

Son dakika açıklaması TÜSİAD'dan geldi. TÜSİAD yaptığı açıklamada önceki gün yayımlanan KHK'ları değerlendirdi.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son KHK'nın konusu olan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini ilgilendirmektedir. Yeni KHK'nın içeriğinde yer alan ucu açık düzenlemeler, hukuk devleti ilkelerine uygun olmayacak neticelere sebep olabilir. Çünkü başka niyetle kullanılmaya elverişli bu düzenlemeler toplumun huzurunu etkileyecek birçok sıkıntıya neden olabilir.

Kuşkusuz, terörle mücadele mutlak bir kararlılıkla devam etmelidir. Ancak bu yönde başarılı bir politikanın temelinde, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması da yer almalıdır. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrasında, ülkemizin artık hızla OHAL şartlarını geride bırakması gerekir. Bu ilerleme demokratik değerlerimiz, güvenlik ortamımız, uluslararası etki alanımız ve ekonomik rekabet gücümüz açısından elzemdir.

Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bugün ülkemizin demokrasisi ve geleceğini ilgilendiren temel alanlarda milli uzlaşma ortamının tesisi daha da önem kazanmıştır. Dünya Değerler Araştırması'na göre Türkiye, vatandaşları arasında karşılıklı güvenin en zayıf olduğu ülkelerden biridir. Birçok ülkede yüzde 60'ın üzerinde olan birbirine güven oranı, ülkemizde maalesef yüzde 12'dir. Endişemiz, son KHK ile toplumumuzdaki bölünme ve güvensizlik ortamının daha da derinleşmesidir. Bu düzenlemeler Türkiye'de demokrasi, güvenlik ve hukuk devleti görünümüne zarar verebilir. Son KHK'nın amacının bu yönde olmadığı resmi yetkililerce de açıklanmıştır. Buna uygun olan gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve OHAL ortamının geride kalmasını temenni ediyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi, şimdi daha güçlü Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanıdır."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 25.12.2017 18:32
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Yeni KhkSon DakikaKhkTüsiad
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