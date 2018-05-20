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TÜSİAD Başkanı: Uzlaşmaya İhtiyacımız Var

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Gazete Habertürk'ten Kübra Par'a önemli açıklamalarda bulundu.

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TÜSİAD Başkanı: Uzlaşmaya İhtiyacımız Var

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Gazete Habertürk'ten Kübra Par'a önemli açıklamalarda bulundu.

20 Mayıs 2018 Pazar 11:33
TÜSİAD Başkanı: Uzlaşmaya İhtiyacımız Var

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Gazete Habertürk'ten Kübra Par'a önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de ikiye ayrılmış bir toplum oluştuğunu söyleyen Bilecik, kullanılan dilin negatif olması durumunda seçim atmosferinin de bunu körükleyeceğini, uzlaşma kültürü ve pozitif düşünceye her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.  TÜSİAD Başkanı, "Bizim fikir beyan ettiğimiz konular 'kutuplaşmanın daha fazla keskinleşmemesi' üzerinedir. İkiye ayrılmış bir toplumdan bahsediyoruz ve bu uzun zamandır böyle. Kullanılan dil negatif olduğu takdirde seçim atmosferi maalesef bunu körükler ve bu kutuplaşmadaki keskinliği yukarı taşır." ifadelerini kullandı.

 Erken seçim kararıyla ilgili daha önce 'Sıcak Bakmıyoruz' açıklamasında bulunan Bilecik, sözünün ardında olduğunu belirterek, "Üç seçim, bir referandum ve bir hain darbe girişiminin yaşandığı süreçten geçtik. Bu olağanüstü durumlara rağmen Cumhurbaşkanı'mızın ve Başbakan'ımızın da dahil olduğu bütün siyasi otoriteler, iş insanlarına ekonominin reforma ihtiyacı olduğunu ve kati suretle erken seçimden bahsedilmemesi gerektiğini söylemişti. Referandumdan sonra genel seçimler için 2.5 yıllık bir süre vardı, Türkiye gibi ekonomisi ve dinamizmi son derece yüksek olan bir ülkede bu süre muazzam derecede önemlidir. Bütün bu süreyi kesintisiz bir biçimde değerlendirmemizin daha iyi olacağını düşünerek erken seçimi benimsemediğimizi söylemiştik. Seçimler dolayısıyla ortaya çıkan belirsizliklerin negatif etkilerini hissediyoruz. Ekonominin beslendiği ve geldiği noktaya bakılırsa makroekonomik istikrarımızda negatif çizgiler oluşmuş vaziyette." şeklinde konuştu.

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