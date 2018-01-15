TUSAŞ Yüzlerce Personel Alımı Yapacak (Tecrübeli - Tecrübesiz)

TUSAŞ Yüzlerce Personel Alımı Yapacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş (TUSAŞ) çeşitli pozisyonlarda Ankara için personel alımları yapacağını açıkladı. Kariyer sitelerinde yayımlanan ilanlarda TUSAŞ'ın Mühendis, İtfaiyeci, İHA Pilotu, Engelli Personel , Bilişim Personeli, Teknisyen gibi pozisyyonlarda alım yapacağı belirtildi.

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

TUSAŞ tarafından kariyer.net isimli internet sitesinde yayımlanan ilanda alım yapılacak pozisyonlar, "Donanım Mekanik Tasarım Mühendisi, Güç Elektroniği Donanım Tasarım Mühendisi, Donanım Tasarım Mühendisi,Konfigürasyon Mühendisi , İTFAİYECİ, UAV -ELECTROMECHANICAL SYSTEMS, DESIGN ENGINEER,Yazılım Test Uzmanı/ Mühendisi, Kalite Güvence Uzmanı/Mühendisi, Proje Mühendisi, Aerodynamics Engineer, KİMYASAL İŞLEMLER ÜRETİM OPERATÖRÜ, GENEL BAŞVURU-ENGELLİ PERSONEL,MRB MÜHENDİSİ, TALAŞLI İMALAT TEKNİSYENİ , BİLİŞİM SİSTEMLERİ İŞ ANALİSTİ, Sistem Mühendisi, PLM Uzmanı (Süreç Analisti), PLM Uzmanı (Sistem Yöneticisi), HPC UZMANI, Uç Nokta Güvenliği Uzmanı/Mühendisi, Sanal İstemci Uzmanı/Mühendisi, Bilgi Teknolojileri Mühendisi (Bilgi Güvenliği)" olarak açıklandı.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvuru süreci ve daha fazla bilgi için www.kariyer.net/tusas-turk-havacilik-ve-uzay-sanayi-a-s-is-ilanlari-c1042-p456/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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