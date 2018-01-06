Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Türkiye'nin Üzerindeki Kara Bulutlar Kalktı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin terörün başını ezdiğini, terör gruplarının her türlü oyununa karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.  Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Federasyon Başkanlığını ziyaret etti.

banner396

Türkiye'nin Üzerindeki Kara Bulutlar Kalktı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin terörün başını ezdiğini, terör gruplarının her türlü oyununa karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.  Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Federasyon Başkanlığını ziyaret etti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 20:29
Türkiye'nin Üzerindeki Kara Bulutlar Kalktı

Türkiye'nin Üzerindeki Kara Bulutlar Kalktı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin terörün başını ezdiğini, terör gruplarının her türlü oyununa karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.  Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Federasyon Başkanlığını ziyaret etti. Burada Türkiye'nin kahraman evlatlarıyla terörün başını ezdiğini, bundan sonra da ezmeyi sürdüreceğini söyleyen Akdağ, "Türkiye'de terörün başı ezildi. Ama terör öyle bir iş ki sadece kurulan terör gruplarının ortaya çıkardığı bir problem değil, bunların arkasında ağa babaları var. Onlar rahat durmazlar. Bir terör örgütünü yenseniz bir başka terör örgütünü Türkiye'nin başına bela etmek için çabalarlar. Ama şükürler olsun, biz 80 milyon böylesine bir arada durdukça, kalplerimiz birlikte attıkça, korucularımız gibi kahraman vatan evlatları polislerimiz, askerlerimiz, özel harekatçılarımız devletlerine, vatanlarına, milletlerine sahip çıktıkça onlar bizleri alt edemezler" dedi.

Türk insanının teröre asla tevazu göstermeyeceğini hatırlatan Akdağ, "Artık vatandaşlarımız, teröristlerin, terör gruplarının tehditlerinin bir anlam ifade etmediğini çok iyi biliyor. Bu açıdan memleketin üstünden kara bulut tamamen kalkmış durumdadır. Ama gevşememek lazım. En son FETÖ'nün başımıza neler açtığını ve açabileceğini gördük. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.01.2018 20:34
Anahtar Kelimeler:
Recep AkdağRecep Akdağ Son DakikaRecep Akdağ Açıklamalar Gündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 Metreden Düşen İşçi Yaşam Mücadelesini Kaybetti
8 Metreden Düşen İşçi Yaşam Mücadelesini Kaybetti
MHP'li Usta 'Seçimde Tarafımız Bellidir'
MHP'li Usta 'Seçimde Tarafımız Bellidir'
Milli Piyango Paylaşımından Bin Pişman Oldu!
Milli Piyango Paylaşımından Bin Pişman Oldu!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim