Türkiye'nin Üzerindeki Kara Bulutlar Kalktı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin terörün başını ezdiğini, terör gruplarının her türlü oyununa karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Federasyon Başkanlığını ziyaret etti. Burada Türkiye'nin kahraman evlatlarıyla terörün başını ezdiğini, bundan sonra da ezmeyi sürdüreceğini söyleyen Akdağ, "Türkiye'de terörün başı ezildi. Ama terör öyle bir iş ki sadece kurulan terör gruplarının ortaya çıkardığı bir problem değil, bunların arkasında ağa babaları var. Onlar rahat durmazlar. Bir terör örgütünü yenseniz bir başka terör örgütünü Türkiye'nin başına bela etmek için çabalarlar. Ama şükürler olsun, biz 80 milyon böylesine bir arada durdukça, kalplerimiz birlikte attıkça, korucularımız gibi kahraman vatan evlatları polislerimiz, askerlerimiz, özel harekatçılarımız devletlerine, vatanlarına, milletlerine sahip çıktıkça onlar bizleri alt edemezler" dedi.

Türk insanının teröre asla tevazu göstermeyeceğini hatırlatan Akdağ, "Artık vatandaşlarımız, teröristlerin, terör gruplarının tehditlerinin bir anlam ifade etmediğini çok iyi biliyor. Bu açıdan memleketin üstünden kara bulut tamamen kalkmış durumdadır. Ama gevşememek lazım. En son FETÖ'nün başımıza neler açtığını ve açabileceğini gördük. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz." dedi.

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