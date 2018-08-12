Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlendi. Kundaklama yapılan başkonsoloslukta ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Saldırı olayı dün gece yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, Amsterdam'daki Museumplein olarak bilinen Müze Meydanı'nda bulunan Türk Başkonsolosluk binasına yanıcı bir madde fırlattı.

Güvenlik güçleri bu maddenin üç küçük gaz bidonundan oluşan ev yapımı bir molotof kokteyl olduğunu belirledi. Gerçkleştirilen saldırı sonucu başkonsolosluk binasında ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Yangın daha fazla alevlenmeden müdahale edilerek söndürüldü.

Olayla ilgili hiçbir yaralanma meydana gelmediği açıklandı. Amsterdam polisi, saldırıdan kısa süre sonra yakalama çalışmaları başlatarak şüpheli buldukları bir kişiyi gözaltına aldı. Polis, zanlıyı ateş ederek etkisiz hale getirdi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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