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Türkiye’den İsrail’e kınama mesajı

Türkiye, İsrail'in Barı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerinde ilave yeni yerleşim birimleri (yeni konutlar) inşa edilmesine yönelik aldığı kararın karşın kınama mesajı yayımladı.

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Türkiye’den İsrail’e kınama mesajı

Türkiye, İsrail'in Barı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerinde ilave yeni yerleşim birimleri (yeni konutlar) inşa edilmesine yönelik aldığı kararın karşın kınama mesajı yayımladı.

24 Ağustos 2018 Cuma 09:45
Türkiye’den İsrail’e kınama mesajı

Türkiye, İsrail'in Barı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerinde ilave yeni yerleşim birimleri (yeni konutlar) inşa edilmesine yönelik aldığı kararın karşın kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle;

No: 222, 24 Ağustos 2018, İsrail’in Yasadışı Yerleşimlerinde İlave Yeni Yerleşim Birimleri İnşa Edilmesine Yönelik Kararı Hk.

​ İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da 2000’den fazla yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz.

Uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları gözardı edilerek atılan bu adımlar barış sürecine tamiri imkansız şekilde zarar vermektedir. Filistin halkının vazgeçilemez haklarını ihlal eden bu uygulamalara karşı çıkılması hukuki ve vicdani bir yükümlülüktür.

Uluslararası toplumu bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Kaynaklar; mfa.gov.tr

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