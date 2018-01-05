Türkiye Şeker Fabrikaları Büro Memuru Alımı Yapacak (KPSS 60 Puan Şart)

Türkiye Şeker Fabrikaları Büro Memuru Alımı Başvuruları Sürüyor

Türkiye Şeker Fabrikaları'na büro memuru alımı yapılacak. Başvuruda bulunacak adayların öğrenim şartlarının yanı sıra KPSS'ye girme ve 60 puan alma şartını da yerine getirmesi gerekiyor.

İŞKUR'dan yayımlanan duyuruda, İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler,Sosyal Bilimler Fakülteleri'nin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunlarından gerçekleşecek alımlar için başvuruların 12 Ocak 2018 tarihinde sona ereceği bildirildi. İŞKUR resmi sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi.

- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

- Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSS P3 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir

- Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.

- Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

- Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.

- İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

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