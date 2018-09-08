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Türkiye-Rusya-İran Anlaştı!..

İran Devleti Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Türkiye, Rusya ve İran'ın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

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Türkiye-Rusya-İran Anlaştı!..

İran Devleti Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Türkiye, Rusya ve İran'ın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 19:33
Türkiye-Rusya-İran Anlaştı!..

İran Devleti Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Türkiye, Rusya ve İran'ın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

İran Merkez Bankası Abdunnasır Himmeti, medyaya yaptığı açıklamada, yakın bir gelecekte Türkiye ve Rusya Merkez Bankalarının yöneticileriyle bir araya geleceklerini ve anlaşmaya varılan konular üzerinden hızlıca uygulamaya geçilmesini temenni ettiklerini ifade etti.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Suriye konulu zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla verimli görüşmeler yaptıklarını ifade eden İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, petrol, gaz ve temel ürünlerin alışverişi ile bankacılık konularında uzlaşı sağlandığını kaydetti.

Himmeti, 3 ülkenin de ticarette doların devre dışı bırakılması konusunda fikir birliğine vardığını, Türkiye-Rusya-İran'ın kendi para birimleriyle ticaret yapacağını ve belirlenen kur üzerinden işlem yapılacağına dikkat etti.

Bu arada Himmeti, geçen ay İran'da petrol dışı ihracattan sağlanan 2 milyar 500 milyon dolar tutarındaki gelirin, temel ürünler ve fabrikalara hammadde ithalatı için düşük kurdan ithalatçılara tahsis edildiğini, bundan sonra da serbest piyasada 16 bin tümen olan euroyu ithalatçılara 9 bin tümenden satacaklarını açıkladı.

Kaynaklar ; Anadolu Ajansı

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Anahtar Kelimeler:
türkiye rusya iran anlaştı
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