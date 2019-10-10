Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı': Kara aşamasına geçildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı" ifadeleri kullanıldı.

'4 KOLDAN GİRİŞ YAPILDI'​

NTV'ye konuşan askeri kaynaklar, Türk kara birliklerinin Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yaptığını bildirdi.

İNCİRLİK'TE HAREKETLİLİK

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik yaşandı.

Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

​HAREKAT MERKEZİNDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiğini bildirerek, harekat merkezinden görüntüler paylaştı.

ABDULLAH GÜL: BARIŞIN KALICILIĞI DİPLOMASİYLE SAĞLANABİLİR

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgemizi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan harekâtı yürüten Kahraman Ordumuzun görevini başarıyla icra edip Mehmetçiğin salimen yurda dönmesini Allah'tan dilerim. Bölgemizde tesis edilecek barışın kalıcılığının, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esas alınarak, büyük güçlerin küresel hesap ve çıkarlarından bağımsız bir şekilde yürütülecek diplomasiyle sağlanabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır'' ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN: DUALARIMIZDASINIZ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'imize muvaffakiyetler diliyorum. Aziz milletimizle beraber dualarımızdasınız" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Türk Bayrağı görseline yer veren Emine Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'imize muvaffakiyetler diliyorum. Aziz milletimizle beraber dualarımızdasınız. Allah, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA 'KARA PROPAGANDA' GEREKÇESİYLE 78 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI​

Barış Pınarı Harekatına ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden 78 şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı.

HAREKAT KOORDİNASYON TOPLANTISI 5 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Beştepe'de düzenlenen Harekat Koordinasyon toplantısı sona erdi. Toplantı 5 buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Cumhurbaşkanlığından toplantıya ilişkin yeni paylaşılan görüntülerde Erdoğan, toplantıya katılanlara teşekkürlerini ileterek, bölgeden video konferans yaptığı komutanlara başarılı ve emniyetli uçuşlar temennisinde bulundu.

AKAR: AMACIMIZ BARIŞ KORİDORU TESİS EDEREK ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİLERİN DÖNÜŞLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Amacımız Fırat'ın doğusunda DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG'nin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini gerçekleştirmektir.

- Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hıristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine büyük önem atfediyoruz.​

- Tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Fakat 911 kilometrelik sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına da izin vermeyeceğiz. Burada terör örgütlerinin varlığını kabul etmiyoruz.

- Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır.

- Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır.

DSG SÖZCÜSÜ: TÜRK GÜÇLERİNİN SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ

DSG Sözcüsü Mustafa Bali, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk güçlerinin kara saldırısı DSG savaşçıları tarafından püskürtüldü. Şu an için bir ilerleme yok" dedi.

BMGK ACİL TOPLANIYOR

BM Güvenlik Konseyi Ekim Ayı Dönem Başkanı ve Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, Kurul'un perşembe günü sabah 10'dan sonra Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonunu görüşmek üzere acil toplanacağını açıladı.

MSB: HAREKAT KAPSAMINDA 181 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" ifadelerine yer verdi.

​ASKERİ KONVOY AKÇAKALE'DEN TEL ABYAD YÖNÜNE HAREKET ETTİ





Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

Suriye sınır hattında bulunan beton blokların bir bölümünün kaldırılmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale'den Tel Abyad yönüne hareket etti.

AKÇAKALE'YE 3 HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

Suriye'nin kuzeyinden atılan 3 havan mermisi Akçakale ilçesine düştü. AA'nın edindiği bilgiye göre, YPG kontrolü altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 3 havan mermisi atıldı.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, bazı evlerde hasar oluştu. Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.

KARA HAREKATINDAN İLK GÖRÜNTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kara harekatına ilişkin ilk görüntüleri paylaşarak, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." dedi.

​BİRECİK'E HAVAN MERMİSİ ATILDI: BİRİ ÇOCUK 2 YARALI

Alınan bilgiye göre, YPG kontrolü altındaki bir bölgeden Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Eşme Mahallesi'ne havan mermisi atıldı.

Havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.