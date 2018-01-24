Türkiye ile ABD Birlikte Çalışırsa 'Çıkarlar' Daha Büyük Olur

Türkiye ile ABD Birlikte Çalışırsa Çıkarlar Büyük Olur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ABD ile birlikte çalışma talebini dile getirdi ve söz konusu durumda iki ülkenin de stratejik çıkarlarının daha büyük olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, CNN İnternational Kanalında Christine Amanpour ile Zeytin Dalı Harekatı ve bölgedeki son durumunu değerlendirdi. Amonpour'un Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili 'Çok tehlikeli bir durum varmış gibi görünüyor. Zeytin Dalı harekatı doğrudan ABD destekçilerini ve Amerikan varlığını hedef alıyor.' yorumuna , "Biz PYD-YPG'nin DEAŞ ile mücadele adı altında Amerikalılar tarafından desteklenmesi konusunu aylardır, hatta yıllardır gündeme getiriyoruz. Ancak ne Amerikan tarafından ne de bölge ülkelerinden olumlu bir sonuç veya ikna edici bir yanıt alamadık. Bu adımı atmamız, sınırlarımız boyunca ulusal güvenliğimizi güvence altına alabilmekti. Son bir yıllık dönemde PYD-YPG kontrolünde bulunan Afrin bölgesinden yaklaşık 700 saldırı gerçekleştirildi. Sınırın her iki tarafında operasyonlar düzenlendi.

Biz bu konuyu defalarca gündeme getirdik. Ancak günün sonunda sınırımızı korumak için adım atmamız gerekiyordu. Üstelik bildiğiniz gibi PYD ve YPG, PKK'nın Suriye kollarını oluşturuyor. PKK hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde terör örgütü olarak kabul ediliyor. Biz böyle bir terör örgütünün sınırlarımızın yanı başında özerklik elde etmesine veya devletimsi bir yapı kurmasına tahammül edemeyiz" şeklinde yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı arasında iyi bir ilişki olduğunu söyleyen İbrahim Kalın, liderler seviyesinde çözülmesi gereken bazı kritik sorunlar olduğunu, iki ülkenin birlikte çalışması durumunda çıkarların daha fazla olacağını söyledi. ;Kalın, "Açıkçası iyi bir ilişkileri var. İyi bir kimya yakaladılar. Birçok kez telefonda ve şahsen görüştüler. Ve tekrar görüşecekler. Burada liderler seviyesinde çözmek durumunda olduğumuz bazı kritik sorunlar var. Türkiye-ABD ilişkisi PKK-PYD gibi gruplar tarafından zarar verilemeyecek kadar önemli. Birlikte çalışırsak bölgede daha büyük stratejik çıkarlarımız olur. Hem bölge açısından, hem bizim açımızdan hem de Amerikalılar açısından" şeklinde konuştu.

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