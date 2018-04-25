Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Türkiye'den Trump'ın Skandal Mesajına Tepki

Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

banner396

Türkiye'den Trump'ın Skandal Mesajına Tepki

Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:38
Türkiye'den Trump'ın Skandal Mesajına Tepki

Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "ABD yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu törene ilettiği ve Türkiye'nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan, Osmanlı Ermenilerinin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate almalarını tavsiye ederiz. Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklıselime uygun bir hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu reddediyoruz.Bu çerçevede, Başkan Trump'a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu hatırlatırız. Türkiye bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte olup, arşivlerini araştırmacıların istifadesine açmıştır." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDonald TrumpDonald Trump Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zonguldak'taki Kazada Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Zonguldak'taki Kazada Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Böyle Açıklayacak!
Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Böyle Açıklayacak!
TSK'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı! 10 Bölücü Piç Öldürüldü!
TSK'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı! 10 Bölücü Piç Öldürüldü!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim