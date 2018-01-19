Türkiye'deki Yarım Milyonu Aşkın Suriyeli Öğrenci Karne Sevinci Yaşadı

Türkiye'de eğitimlerine devam eden 604 bin 779 Suriye uyruklu öğrenci karne alarak yarı tatile girdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve eğitimini burada sürdüren öğrencilerin 229 bin 470'i yoğun Türkçe öğretimi temel kaydıyla eğitim görürken, 20 il 338 geçici eğitim merkezinin tamamıysa suriyeli öğrencilere eğitim veriyor. En yoğun şehirler Hatay, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa olarak belirlendi.

MEB'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi : "Geçici eğitim merkezlerinin en yoğun olduğu şehirler sırasıyla, Hatay (89), İstanbul (62), Gaziantep (50) ve Şanlıurfa (41) olarak belirlendi. Bu şehirler, aynı zamanda Suriye vatandaşlarının ve Suriyeli öğrencilerin en yoğun olduğu şehirler. Açık okullara kayıtlı 8 bin 833 öğrenci bulunuyor. Toplamda 604 bin 779 Suriyeli öğrencinin eğitime erişimi sağlandı. Yapılan analizlere göre, Suriye´deki savaş öncesi ilkokullarda okullaşma oranı yüzde 94 iken Türkiye´de bu öğrencilerin okullaşma oranı yüzde 98´e, okul öncesi eğitimdeki yüzde 12 olan okullaşma oranı ise Türkiye´de yüzde 36,19´a ulaştı. Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye´de bulunan geçici koruma altındaki öğrencilerin dil sorununu çözmek için ayrı yaş seviyelerinde "Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi" modülleri geliştirdi. Ayrıca, 6-12 yaş öğrencilerin seviyelerine uygun olarak planlanan "Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Modülü" de hazırlandı. Bu modül sayesinde halk eğitim merkezleri bünyesinde 06-12 yaş öğrencilere de kendi seviyelerine göre kurs veriliyor.

3 yılda toplam 159 bin 877 geçici koruma altındaki Suriyeli, halk eğitim merkezlerinde sağlanan Türkçe öğretiminden faydalandı. Öte yandan, Türkiye´nin girişimleriyle Fırat Kalkanı bölgesinde Cerablus, El-Bab, Bzaa, Kabbasin, Akhtarin, Souran, Çobanbey, Azez ve Marea gibi merkezlerde açılan okullarda okuyan 154 bin 221 Suriyeli öğrenci de karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi."

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