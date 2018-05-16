Türkiye Avrupa Birliğine Girmeyi Diğer Ülkelerden Daha Önce Hak Etti

Türkiye'nin bir çok sorumluluğu yerine getirmesine rağmen AB'ye alınmamasının haksızlık olduğunu vurgulayan Akdağ, daha sonra başvuru yapan fakat alınan ülkelere dikkat çekti. Başbakan Yardımcısı Akdağ, Türkiye'nin 2023 hedeflerinden birinin AB üyeliği olduğunu hatırlatarak, "Bu tarih sembolik bir tarihtir. Çünkü 5 yıl sonra Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. 1959'dan bu yana üyelik yolundayız ve artık zamanı geldi. Bu hem AB hem de Türkiye için siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan kazanç olacaktır. Üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılması, Türkiye'de yeni bir ivmeye ve gelişmelere yol açacaktır. Şu anda top Avrupalıların alanında." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinin AB ülkelerinde barındırılmasına tepki gösteren Başbakan Yardımcısı, "Türkiye, gerisinde bir darbe girişimi bıraktı ve düzenli olarak teröristlerin saldırısına uğradı. Bu nedenle geçici olarak OHAL var. Avrupalılar bizi şaşırtıyor. Biz onlardan kendi ödevlerini yapmasını bekliyoruz. Avrupa ülkesinde bir terör saldırısı olsa tüm ülkeler dayanışma gösteriyor. Biz 2016 Temmuzunda darbe girişimine maruz kaldık, 251 kişi o gece hayatını kaybetti. Birçok darbeci şu anda Avrupa ülkelerinde ve Almanya'da. Bu kabul edilemez." dedi.

KPSSCAAFE - ANKARA