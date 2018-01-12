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Türk Silahlı Kuvvetlerinden Bordo Bereli Videosu!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin askerlerinin yetiştirildiği halk arasında Bordo Bereliler olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ilişkin tanıtım videosu yayımlandı. İşte TSK'nın resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan o video.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinden Bordo Bereli Videosu!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin askerlerinin yetiştirildiği halk arasında Bordo Bereliler olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ilişkin tanıtım videosu yayımlandı. İşte TSK'nın resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan o video.

12 Ocak 2018 Cuma 19:47
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Bordo Bereli Videosu!

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞINA ÖZEL VİDEO

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin askerlerinin yetiştirildiği halk arasında Bordo Bereliler olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ilişkin tanıtım videosu yayımlandı. İşte TSK'nın resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan o video :  

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI

Özel Kuvvetler Komutanlığı ya da halk arasındaki adıyla Bordo Bereliler ve eski adıyla Özel Harp Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik sınıf ve rütbelerdeki subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşan, iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesine karşı her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek nitelikte üst düzey eğitime tabi tutularak yetiştirilmiş özel askerlere verilen isimdir. Türkiye'deki en önemli kara kuvvetlerindendir. En son Fırat Kalkanı Harekâtı'nda etkin olarak görev yapmıştır.15 Temmuz hain darbe girişiminde teröristlerce işgal edilmeye çalışılmış, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kahramanlığı sayesinde darbe girişiminin en kritik bölgesi olarak kabul edilen karargah savunulmuştur.

1992 yılında Tugay seviyesinde kurulmuş ve daha sonra tümen, ardından 2006 Yüksek Askeri Şura kararı ile Kolordu, 2010 Yüksek Askeri Şura kararı ile tekrar Tümen ve 2015 Yüksek Askeri Şura kararı ile tekrar Kolordu yapıldı. 2017 Yaş kararlarıyla tekrar tugay seviyesine getirildi. Hiçbir kuvvet komutanlığına bağlı olmaksızın doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olarak görev yaparlar. Söz konusu birlik, Bordo Bereliler doğrudan Özel Kuvvetlerin emrinde görev yapmaktadır. Burada görev yapan askerler özel olarak seçilmiş, 2004 yılında Almanya'da yapılan Dünya Özel Kuvvetler Şampiyonası'nda, yirmi altı özel kuvvet birliği arasında birinci oldu.Bordo Bereliler aynı zamanda devlet büyüklerinin yakın koruma görevini de yerine getirirler. Başta genelkurmay başkanı olmak üzere kuvvet komutanlarının ve yüksek rütbeli generallerin koruma ve güvenlik görevlerini üstlenirler. Abdullah Öcalan'ın yakalanma ve Türkiye'ye getirilmesi görevinde bulunan komutanlığın asli görevleri; olası bir savaş durumunda halkı örgütlemek ve yetiştirmektir.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.01.2018 19:46
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