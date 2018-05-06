Türk Milyoner Sayısı Arttı! Geçtiğimiz Yıla Göre 7 Bin Kişi Artış Var!

BDDK'dan derlenen verilere göre, Yurt içinde ve dışında yerleşik milyoner sayısı mart ayı sonu itibariyle 145 bini aşmış durumda. Geçtiğimiz yıla göre milyoner sayısında 7 bin 9 kişi artış görülürken, milyonerlerin toplam mevudatı 954 milyar 294 milyon liraya yükseldi.

2017 yılı sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Milyoner başına düşen ortalama mevduat 6 milyon 537 bin lira olarak hesaplandı. Yurt içindeki yerleşik milyoner sayısı yılın ilk çeyreğinde 2017 yılına kıyasla 5 bin 728 kişilik artış gösterdi. 132 bin 697 milyonerin toplam mevduatı 868 milyar 425 milyon lira oldu.

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