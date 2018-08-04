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"Türk milleti tehditlere boyun eğmez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İçişleri ve Adalet bakanlarımıza yaptırım uygulaması ile ilgili ömenli açıklamara imza attı. Mevlüt Çavuşoğlu "Türk milleti tehdide boyun eğmez, ters teper. Sorunları nasıl çözeceğimizi oturup konuşalım. ifadelerini kullandı.

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"Türk milleti tehditlere boyun eğmez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İçişleri ve Adalet bakanlarımıza yaptırım uygulaması ile ilgili ömenli açıklamara imza attı. Mevlüt Çavuşoğlu "Türk milleti tehdide boyun eğmez, ters teper. Sorunları nasıl çözeceğimizi oturup konuşalım. ifadelerini kullandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:46
"Türk milleti tehditlere boyun eğmez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İçişleri ve Adalet bakanlarımıza yaptırım uygulaması ile ilgili ömenli açıklamara imza attı.  Mevlüt Çavuşoğlu "Türk milleti tehdide boyun eğmez, ters teper. Sorunları nasıl çözeceğimizi oturup konuşalım. ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ak Parti Alanya ilçe Teşkilatı'nın danışma meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kriziyle ilgili gelişmelere de değindi.

İşte Çavuşoğlu'nun o açıklamasın;

Türk milleti tehdide boyun eğmez, ters teper. Sonuçta şimdi ne oldu? Yaptırım ne oldu? Karşı yaptırım.

Pompeo ile yaptığımız görüşme son derece yapıcı geçti. Oturup konuşalım nasıl sorunu çözeceğimizi. Diplomasi işler, sorunları çözeriz işimize bakarız.

Bugün dünyanın da bölgemizin de pozitif gündeme ihtiyacı var.

Dayatmayla tehdit diliyle değil, uzlaşıyla diplomasiyle ve iyi niyetle bunları çözeceğimizi düşünüyorum. Türk milleti tehdide boyun eğmez, ters teper.

Kaynaklar;
Hürriyet
CNNTürk

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanlığıABD
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