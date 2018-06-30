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Türk-İş'ten KİT Personelinin Kadroya Geçmesi Konusunda Açıklama

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, KİT'lerde çalışan personelin kadroya geçişine yol açacak düzenlemeyi olumlu bulduklarını söyledi.

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Türk-İş'ten KİT Personelinin Kadroya Geçmesi Konusunda Açıklama

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, KİT'lerde çalışan personelin kadroya geçişine yol açacak düzenlemeyi olumlu bulduklarını söyledi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:48
Türk-İş'ten KİT Personelinin Kadroya Geçmesi Konusunda Açıklama

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, KİT'lerde çalışan personelin kadroya geçişine yol açacak düzenlemeyi olumlu bulduklarını söyledi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Atalay, "Bugün Resmi Gazete'de bu düzenlemenin çıkması olumlu bir haber. Bu saatten sonra başta şahsım, Türk-İş yönetimi, Türk-İş'e bağlı sendikalar, bunun takipçisi olacağız. Kadroya girmeyenler girene, bu iş neticelenene kadar konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz." dedi. 

24 Haziran'daki seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Atalay, "Olaysız, kazasız, belasız güzel bir seçim oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Kazanan da kaybeden de elinden gelen gayreti gösterdi." dedi. Mecliste sadece 4 işçi bulunmasına ilişkin konuşan Atalay, "Hiç tulum giymemiş, hiç çiftçilik yapmamış nasıl anlatacak Mecliste bizi? Hiç tarlayı sürmemiş, hayvanı bilmiyor, o çiftçinin neyini anlatacak? Bunun sorumlusu onlar değil, bunun sorumlusu biziz" dedi.

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