Türk-İş Başkanı: "Devlet Elini Şekerden Çekmemeli"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü AK Parti TBMM Grup Toplantısında OHAL'e yönelik "Grev yapılmıyor" ifadelerine Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan yanıt geldi.

Sorunun siyasilerde olmadığını işçi kesiminde olduğunu söyleyen Ergün Atalay, "Bizim Türk-İş olarak 1 milyon üyemiz var. Aileleriyle birlikte 4 milyonluk insan topluluğuyuz. Türkiye'de kayıtlı 14 milyon çalışan var. Sayın Cumbaşkanım iki gün evvel Meclis grup toplantısında işverene seslenerek diyor ki, ‘sıkıyönetimden rahatsız olmayın. Bakın grev yok, sıkıntı yok, problem yok.' Şimdi düşünüyorum da 14 milyon insan, çoluğumuzla, çocuğumuzla biz bu ülkenin yarısına yakınız. Ya bizde bir noksanlık var, ya gücümüzü kullanamıyoruz.

Hükümet bize diyor ki bu sene İLO'ya memurları yollayacağım diyor. Allah Allah! Yahu dünyanın neresinde var? Memurların İLO'da işi ne? Memur büroda çalışır. Madende, yerin altında memur yok ki. Elektrik direğinin tepesinde, inşaatta memur yok ki. Yoo, memurun üye sayısı sizi geçti, onları yollayacağız, diyor. Akıl tutulması gibi bir iş. Memurun grev hakkı yok, ILO'da neyi anlatacaklar?

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Sendikası tarafından düzenlenen Şeker Sektöründe Stratejik Yapılandırma ile Reforma konulu sempozyumda konuştu. Burada Nişasta bazlı şeker konusunda uzun yıllardır mücadele etitiklerini söyleyen Atalay, NBŞ lobisinin başını bir ABD şirketinin çektiğini söyledi. Atalay, "Devlet, şekerden elini çekmemeli, devlet bizzat şekerin içinde olmalı. Turhal Şeker'i Kayseri Şeker aldı, bu durum, ne beni ne de buradaki insanları hiç fazla rahatsız etmedi. Neden? O sektörde olan birisi aldı. Ben inşaatçının, maliyecinin, tekstilcinin şekeri almasından rahatsızlık duyuyorum. Çünkü bunlar kar amaçlı alıyorlar, yarın 4 tane fabrikayı çalıştırırlar geri kalanını kapatırlar, Erzincan, Erciş, Ağrı başta olmak üzere bunların tamamını kapatırlar. Et Balık'ı aldılar, 3 gün sonra kapattılar. Şimdi yine aynı zihniyetler var. Bunlar 'sendikaya gerek yok, para bizim' diyor. 'Para bizim, iş yeri bizim' yok. Bu ülke bizim, beraber yaşıyoruz. Bizim fazla bir talebimiz yok." dedi.