Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Türk-İş Başkanı: "Devlet Elini Şekerden Çekmemeli"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü AK Parti TBMM Grup Toplantısında OHAL'e yönelik "Grev yapılmıyor" ifadelerine Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan yanıt geldi.

banner396

Türk-İş Başkanı: "Devlet Elini Şekerden Çekmemeli"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü AK Parti TBMM Grup Toplantısında OHAL'e yönelik "Grev yapılmıyor" ifadelerine Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan yanıt geldi.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:42
Türk-İş Başkanı: "Devlet Elini Şekerden Çekmemeli"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü AK Parti TBMM Grup Toplantısında OHAL'e yönelik "Grev yapılmıyor" ifadelerine Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan yanıt geldi.

Sorunun siyasilerde olmadığını işçi kesiminde olduğunu söyleyen Ergün Atalay, "Bizim Türk-İş olarak 1 milyon üyemiz var. Aileleriyle birlikte 4 milyonluk insan topluluğuyuz. Türkiye'de kayıtlı 14 milyon çalışan var. Sayın Cumbaşkanım iki gün evvel Meclis grup toplantısında işverene seslenerek diyor ki, ‘sıkıyönetimden rahatsız olmayın. Bakın grev yok, sıkıntı yok, problem yok.' Şimdi düşünüyorum da 14 milyon insan, çoluğumuzla, çocuğumuzla biz bu ülkenin yarısına yakınız. Ya bizde bir noksanlık var, ya gücümüzü kullanamıyoruz. 

Hükümet bize diyor ki bu sene İLO'ya memurları yollayacağım diyor. Allah Allah! Yahu dünyanın neresinde var? Memurların İLO'da işi ne? Memur büroda çalışır. Madende, yerin altında memur yok ki. Elektrik direğinin tepesinde, inşaatta memur yok ki. Yoo, memurun üye sayısı sizi geçti, onları yollayacağız, diyor. Akıl tutulması gibi bir iş. Memurun grev hakkı yok, ILO'da neyi anlatacaklar?

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Sendikası tarafından düzenlenen Şeker Sektöründe Stratejik Yapılandırma ile Reforma konulu sempozyumda konuştu. Burada Nişasta bazlı şeker konusunda uzun yıllardır mücadele etitiklerini söyleyen Atalay, NBŞ lobisinin başını bir ABD şirketinin çektiğini söyledi. Atalay, "Devlet, şekerden elini çekmemeli, devlet bizzat şekerin içinde olmalı. Turhal Şeker'i Kayseri Şeker aldı, bu durum, ne beni ne de buradaki insanları hiç fazla rahatsız etmedi. Neden? O sektörde olan birisi aldı. Ben inşaatçının, maliyecinin, tekstilcinin şekeri almasından rahatsızlık duyuyorum. Çünkü bunlar kar amaçlı alıyorlar, yarın 4 tane fabrikayı çalıştırırlar geri kalanını kapatırlar, Erzincan, Erciş, Ağrı başta olmak üzere bunların tamamını kapatırlar. Et Balık'ı aldılar, 3 gün sonra kapattılar. Şimdi yine aynı zihniyetler var. Bunlar 'sendikaya gerek yok, para bizim' diyor. 'Para bizim, iş yeri bizim' yok. Bu ülke bizim, beraber yaşıyoruz. Bizim fazla bir talebimiz yok." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.04.2018 17:52
Anahtar Kelimeler:
Türk IşTürk Iş Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB Uzman Erbaş ve Onbaşı Alımı Hakkında-Mülakatlar Ne Zaman?
MSB Uzman Erbaş ve Onbaşı Alımı Hakkında-Mülakatlar Ne Zaman?
CHP'li Muharrem İnce : İkinci Tura Kalırsa Meral Akşener'i Desteklerim
CHP'li Muharrem İnce : İkinci Tura Kalırsa Meral Akşener'i Desteklerim
İYİ Partili Türkşen : İş Buralara Vardıysa Eyvah ki ne Eyvah
İYİ Partili Türkşen : İş Buralara Vardıysa Eyvah ki ne Eyvah

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim