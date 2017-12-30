Türk İş Başkanı '24 Milyonu İlgilendiriyor' Dedi ve Açıkladı 'Asgari Ücretle Geçinilemez'

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasından sonra Türk İş Genel Merkezindeki basın toplantısında konuştu. Türk-İş Genel Başkanı, 1603 TL'lik rakamın yetersiz olduğunu söyledi.

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay: "1 aydır devam eden asgari ücret pazarlığı sonuçlandı. Bu dördüncü toplantıydı. Komisyondaki arkadaşlarımız şu an toplantıda. 1603 TL net, 2029 lira brüt. Ortalama 14.17'lik bir zam. Biz bundan bir ay evvel dedik ki 'Devletin resmi kurumu olan TÜİK'in rakamının bizim için geçerli olacağını söyledik. TÜİK'in resmi rakamı 1893 TL, biz de resmi teklifimizi 1893 TL olarak ifade ettik. Bu süreçte sn. Bakanımız ve Başbakanımızla defalarca görüşme fırsatı bulduk. Malesef geldiğimiz nokta 1603 TL, biz Türk-İş heyeti olarak , bunun kabul edilebilir bir tarafı olmadığını ifade ettik. Türk-İş olarak 6 milyonu, çoluğu çocuğuyla 24 milyonu ilgilendiren bu karara katılmadığımızı, muhalefet ettiğimizi bildirmek istiyorum. Her seferde yarım saatte bitmesi gereken pazarlık 5 saat sürdü. İşverenin baştan teklifi yüzde 7 civarındaydı, biz yüzde 20'yi bulsaydık konuşabilirdik. Özellikle işverenlerimiz bu ülke şartlarında bu rakamı açıkladığımızda çok fazla olduğunu söylüyorlardır, bu geçinebilecek bir rakam değil." dedi.

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