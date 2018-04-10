Türk Hava Yolları Uçuşunu Sürdürüyor! İlk Çeyrekte Rekor

Türk Hava Yolları , 2018 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz seneye nazaran yolcu sayısında yüzde 29'luk bir artış yaşadı. THY uçakları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 80.5 dolulukla uçtu.

Türkiye'nin en önemli markalarının başında gelen Türk Hava Yolları, 3. Havalimanı için gün sayarken, rekorlarını da tazelemeyi sürdürüyor. Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada 2018 ilk çeyreğindeki yolcu sayısı ve doluluk oranına dikkat çekildi. THY Açıklamasında, "Çift haneli yolcu artışlarının görüldüğü Ocak ve Şubat aylarından sonra Mart ayında da taşınan yolcu sayısı yıllık bazda %24 artış göstererek 6 milyona ulaştı. Bu yolcu artışı, %82 ile son 5 yılın en yüksek Mart ayı doluluk oranına ulaşılmasını sağladı. Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) %13 arttığı Mart ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 6 puan arttı.

Dış Hat doluluk yaklaşık 6 puanlık artışla %81,7 olarak gerçekleşirken İç Hat uçuşlarda ise %84'e ulaştı. 2017 yılının Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme %22 artış ile 2018 yılının Mart ayında da devam etti." ifadeleri yer aldı.

KPSSCAFE - ANKARA