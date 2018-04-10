Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Türk Hava Yolları Uçuşunu Sürdürüyor! İlk Çeyrekte Rekor

Türk Hava Yolları , 2018 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz seneye nazaran yolcu sayısında yüzde 29'luk bir artış yaşadı. THY uçakları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 80.5 dolulukla uçtu.

banner396

Türk Hava Yolları Uçuşunu Sürdürüyor! İlk Çeyrekte Rekor

Türk Hava Yolları , 2018 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz seneye nazaran yolcu sayısında yüzde 29'luk bir artış yaşadı. THY uçakları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 80.5 dolulukla uçtu.

10 Nisan 2018 Salı 18:28
Türk Hava Yolları Uçuşunu Sürdürüyor! İlk Çeyrekte Rekor

Türk Hava Yolları , 2018 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz seneye nazaran yolcu sayısında yüzde 29'luk bir artış yaşadı. THY uçakları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 80.5 dolulukla uçtu.

Türkiye'nin en önemli markalarının başında gelen Türk Hava Yolları, 3. Havalimanı için gün sayarken, rekorlarını da tazelemeyi sürdürüyor. Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada 2018 ilk çeyreğindeki yolcu sayısı ve doluluk oranına dikkat çekildi.  THY Açıklamasında, "Çift haneli yolcu artışlarının görüldüğü Ocak ve Şubat aylarından sonra Mart ayında da taşınan yolcu sayısı yıllık bazda %24 artış göstererek 6 milyona ulaştı. Bu yolcu artışı, %82 ile son 5 yılın en yüksek Mart ayı doluluk oranına ulaşılmasını sağladı. Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) %13 arttığı Mart ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 6 puan arttı.

Dış Hat doluluk yaklaşık 6 puanlık artışla %81,7 olarak gerçekleşirken İç Hat uçuşlarda ise %84'e ulaştı. 2017 yılının Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme %22 artış ile 2018 yılının Mart ayında da devam etti." ifadeleri yer aldı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ThyTürk Hava YollarıTürk Hava Yolları Uçuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika Trump'a Bir Şok Daha!
Son Dakika Trump'a Bir Şok Daha!
Eş Cinayetinde Korkunç Ayrıntılar 'Kayınpederim Odamda Çıplak..."
Eş Cinayetinde Korkunç Ayrıntılar 'Kayınpederim Odamda Çıplak..."
Konya Seydişehir'de Akıllara Durgunluk Veren Olay! 22 Yaşındaki Erkekle Birlikte Olan adam...
Konya Seydişehir'de Akıllara Durgunluk Veren Olay! 22 Yaşındaki Erkekle Birlikte Olan adam...

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim