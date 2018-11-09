Yeni nesil olarak tabir edilen gençler arasında yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Türk Gençleri ülkeyi terk ediyor. 18 ile 34 yaş aralığında 89 bin 123 genç ile yapılan ankette " Yurt dışında yaşamak ister misiniz?, Yurt dışında yaşamak için araştırma yapıyor musunuz?" sorusunda % 87 oranında 'evet' cevabı verildi.

Türkiye'de yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin en büyük etkisini şüphesiz ki, genç kesim çekiyor. Hal böyle olunca araştırmaların da gösterdiği üzere, Türk Gençleri yurt dışına çıkmanın yollarını arıyor.

İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Muğla,Kocaeli ve diğer illerde gençler üzerinde yapılan anket araştırmasında gençler vizesiz gidilebilecek ülker üzerine araştırma yaptıklarını söylüyor.

KPSS'YE GÜVEN AZALDI

Gençlerin en büyük umudu olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ile memur olma umutları da tükenmiş gibi görünüyor.

%97 oranında kamu atamalarında liyakat olmadığını düşünen gençler, aynı oranda kamu atamalarının torpil ile yapıldığını düşünüyor.

12 bin 971 kişiye de KPSS sınavları zor muydu kolay mıydı diye soruldu. 5 bin 789 kişi çok zordu cevabını verdi.

TÜİK verilerine göre 2017 yılının Ekim ayı ile 2018 yılının Ekim ayı arasındaki 12 aylık zaman diliminde 500 binden fazla genç yurt dışına yerleşti. Bu rakama genç olmayan nüfusu eklediğimizde 1 milyonu geçiyor.

TÜSİAD Genel Başkanı Erol Bilecik şöyle diyor;

‘Son yıllarda nitelikli iş gücünün kaynağı olan gençlerimiz çoğunlukla eğitimden sonra Türkiye’ye dönmek yerine yurt dışında çalışmayı tercih ediyor. Hatta yüksek nitelikli çalışanlarımızın bir kısmı da aileleriyle birlikte yurt dışında yaşamayı tercih etmeye başladı. Bu sayılar önemli yüzdeler teşkil etmese de kalitatif açından bakıldığında önemli kayıplar olduğunu söyleyebiliriz..’

Siyasi çekişmelerden, ayrışmalardan, ekonomik nedenlerden dolayı yurt dışına giden gençler üç başlık altında toplanmış.

BİR: Parası pulu olanlar gidiyor..

İKİ: Çok iyi eğitim alanlar gidiyor..

ÜÇ: İyi eğitim almak isteyenler gidiyor..

Verilerin gösterdiğine göre Türk Gençleri Türkiye dışındaki yaşama daha çok inanmış gibi görünüyorlar. Türkiye'nin acilen bir çözüm bulması gerekiyor ve Türk Gençlerini ülkede kalmaya ikna etmesi en azından onlara bir sebep vermesi gerekiyor.

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