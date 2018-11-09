Yeni nesil olarak tabir edilen gençler arasında yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Türk Gençleri ülkeyi terk ediyor. 18 ile 34 yaş aralığında 89 bin 123 genç ile yapılan ankette " Yurt dışında yaşamak ister misiniz?, Yurt dışında yaşamak için araştırma yapıyor musunuz?" sorusunda % 87 oranında 'evet' cevabı verildi.
Türkiye'de yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin en büyük etkisini şüphesiz ki, genç kesim çekiyor. Hal böyle olunca araştırmaların da gösterdiği üzere, Türk Gençleri yurt dışına çıkmanın yollarını arıyor.
İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Muğla,Kocaeli ve diğer illerde gençler üzerinde yapılan anket araştırmasında gençler vizesiz gidilebilecek ülker üzerine araştırma yaptıklarını söylüyor.
KPSS'YE GÜVEN AZALDI
Gençlerin en büyük umudu olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ile memur olma umutları da tükenmiş gibi görünüyor.
%97 oranında kamu atamalarında liyakat olmadığını düşünen gençler, aynı oranda kamu atamalarının torpil ile yapıldığını düşünüyor.
12 bin 971 kişiye de KPSS sınavları zor muydu kolay mıydı diye soruldu. 5 bin 789 kişi çok zordu cevabını verdi.
TÜİK verilerine göre 2017 yılının Ekim ayı ile 2018 yılının Ekim ayı arasındaki 12 aylık zaman diliminde 500 binden fazla genç yurt dışına yerleşti. Bu rakama genç olmayan nüfusu eklediğimizde 1 milyonu geçiyor.
TÜSİAD Genel Başkanı Erol Bilecik şöyle diyor;
‘Son yıllarda nitelikli iş gücünün kaynağı olan gençlerimiz çoğunlukla eğitimden sonra Türkiye’ye dönmek yerine yurt dışında çalışmayı tercih ediyor. Hatta yüksek nitelikli çalışanlarımızın bir kısmı da aileleriyle birlikte yurt dışında yaşamayı tercih etmeye başladı. Bu sayılar önemli yüzdeler teşkil etmese de kalitatif açından bakıldığında önemli kayıplar olduğunu söyleyebiliriz..’
Siyasi çekişmelerden, ayrışmalardan, ekonomik nedenlerden dolayı yurt dışına giden gençler üç başlık altında toplanmış.
BİR: Parası pulu olanlar gidiyor..
İKİ: Çok iyi eğitim alanlar gidiyor..
ÜÇ: İyi eğitim almak isteyenler gidiyor..
Verilerin gösterdiğine göre Türk Gençleri Türkiye dışındaki yaşama daha çok inanmış gibi görünüyorlar. Türkiye'nin acilen bir çözüm bulması gerekiyor ve Türk Gençlerini ülkede kalmaya ikna etmesi en azından onlara bir sebep vermesi gerekiyor.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Yeter ki kaçabilsem bu ülkeden..Istediklerine ulaşırlar işte gerçek Türkler gider Suriyeliler yerleşir her yere..
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İmkanı olupta gidip Yurtdışı nda yaşamayan calismayana sasiyorum.
Ülkeye sokmadigimiz insan kalmadı yokmu bana vatandaşlık veren ülkeler sesleniyorum kurtulsaydim burdan rahat ederdim 4 milyon kişi kpssye giriyor 700 kişi alıyorlar biz salagiz gerçekten sanki bilmiyoz
Allah tüm gençlerimizin yardımcısı olsun, işleri çok zor
Ülkede Kpss ve tüm ösym sınavlarına çalışmak LÜKS oldu! herkes geçim derdinde 4 sene 5 sene 2 sene üniversite okuduk vasıfsız işlerr mahkum kaldık. En az üç çocuk demeye siz bürokratlar bile utanıyorsunuz artık! Milletvekili çocuklarının amerikada almanyada londrada " Ayy hayat çok zor dil öğrenemiyoruz yaşasın islam elhamdülillah londraya geldik canım ülkemi çok özlrdim
Canım ülkemde 18-25 Yaşındaki gençlerin en büyük umudu Uzman çavuş olup 5 bin lira maaş almak veya Avrupaya işçi olmak! Bu son bizim sonumuz değil sizin somumuz
22 yasindayim, sahsim adina söyleyebilirim ki sanirim genç insanlgenmizin gözü acilmaya basladi, şahsen üniversite mezunu olmama ragmen ben ve benim gibi genc kardeslerim böyle dusunmesi cok normal bizi bu sadece vasifsiz bir eleman olarak goruyorlar ülkemizde alim gucu dustu. Herkes bunun farkinda zaten. Yurt disinda asgari ucretle calissan bile bizim ülkemizdeki doktor maasina tekabül ediyor. eee o zaman adam 6 yil okucagina gitsin yurt disinda calissin daha karli degilmi? Sonra niye beyin göçü artiyor diye soruyorsunuz iste bu yüzden artiyor.