Türk Eğitim Sen'den 40 Bin Atama Çağrısı!

Ataması yapılmayan öğretmenlerle bir araya gelen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, burada öğretmen atama kontenjanlarına ilişkin çağrısını yineledi. 40 bin atama beklentilerinin sürdüğünü söyleyen Geylan, öğretmen açığı olduğunu bunun için 40 bin atamanın şart olduğunu belirtti.

Geylan, "Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen açığının gerçek boyutlarını artık görmeli ve ivedilikle tedbir almalıdır. Her yıl eğitim fakültelerinden 40 bin öğretmenimiz mezun olmaktadır. Atama bekleyen öğretmenlerin sayısı bugün 400 binin üzerindedir. Bu gençlerimiz öğrencileri ile buluşacakları, bilgilerini aktaracakları günü beklemektedir. Üstelik atama bekleyen öğretmenlerimiz arasında KPSS’de derece yapmış, bilgisi ile fark yaratan öğretmenlerimiz de bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Öğretmenliğinden mezun olan Merve Çavdar 4 yıldır atama bekliyordu.

Genç yüreği işsizliğin ağır yükünü daha fazla kaldıramadı ve Nisan ayında intihar etti. Sadece Merve öğretmen değil, daha onlarca pırıl pırıl insan atanamadığı için bunalıma girerek yaşamına son vermiştir. Artık intihar haberlerinin son olmasını diliyoruz. Gencecik, enerjik öğretmenlerimize ne kadar kontenjan ayırırsak, bu ülkenin kalkınmasına da o denli yatırım yapmış oluruz. Bu yıl Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin en az atama yaptığı yıldır. Dolayısıyla 24 Haziran genel seçimleri öncesinde bu eksiklik telafi edilerek, ek 40 bin atama daha yapılacağının müjdesi verilmelidir." dedi.

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