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Türk diplomatın şehit olduğu anların görüntüleri ortaya çıktı!

Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Türk diplomatın şehit olduğu anların görüntüleri ortaya çıktı!

Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:18
Türk diplomatın şehit olduğu anların görüntüleri ortaya çıktı!

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuştu. Saldırı anının kamera görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de 17 Temmuz Çarşamba günü bir restorana saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırı sonucu Türkiye Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse ile iki Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı düzenleyenlerden birinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu açıklamıştı.

GÖRÜNTÜLER SIZDIRILDI
Saldırı anına ait kamera görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Kayıtlara göre saldırıyı 3 terörist gerçekleştiriyor. Görüntülerde terörist Mazlum Dağ'ın Osman Köse'nin oturduğu masanın yanına oturduğu görülüyor. Görüntülere göre terörist Dağ, telefonla oynayarak bir süre geçirdikten sonra silahı çıkartıp saldırıyı gerçekleştiriyor. Videoda Dağ ile beraber 2 teröristin de Köse'ye ateş ettiği görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına dair yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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Son Güncelleme: 24.07.2019 18:22
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