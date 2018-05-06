Turistleri Taşıyan Otobüs Denizli'de Devrildi! 17 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsü devrildi, kazada 17 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinden aldığı çoğunluğu Rus ve ,Ukraynalı 32 turisti Pamukkale'ye götüren Oktay C. yönetimindeki tur otobüsü, Acıpayam ilçesi Aligöz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdaheleyi olay yerinde yaptı. İtffaiye erlerinin yardımıyla araçtan çıkarılan turistler sağlık ekiplerince Acıpayam, Serinhisar ve Denizli Devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığı öğrenilirken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri kazayla ilgili tur şirketinden bilgi aldı. Aynı otobüs içerisinde bulunan fakat kazadan yara almadan kurtulan 17 turist, Antalya'ya gönderildi. Soruşturma sürüyor...

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