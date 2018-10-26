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Tunceli’den kahreden haber: İki JÖH askeri donarak şehit oldu

Tunceli’de yürütülen terör örgütüne yönelik operasyonların birinden dönen Jandarma Özel Harekat (JÖH) timindeki iki askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanlığı, hava şartlarının yağışlı ve soğuk olduğu bölgede şehit düşen askerlerimizin tahliyelerinin başlatıldığını açıkladı.

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Tunceli’den kahreden haber: İki JÖH askeri donarak şehit oldu

Tunceli’de yürütülen terör örgütüne yönelik operasyonların birinden dönen Jandarma Özel Harekat (JÖH) timindeki iki askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanlığı, hava şartlarının yağışlı ve soğuk olduğu bölgede şehit düşen askerlerimizin tahliyelerinin başlatıldığını açıkladı.

26 Ekim 2018 Cuma 22:23
Tunceli’den kahreden haber: İki JÖH askeri donarak şehit oldu

Tunceli’de yürütülen terör örgütüne yönelik operasyonların birinden dönen Jandarma Özel Harekat (JÖH) timindeki iki askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanlığı, hava şartlarının yağışlı ve soğuk olduğu bölgede şehit düşen askerlerimizin tahliyelerinin başlatıldığını açıkladı.

Tunceli’ye bağlı Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde yürütülen terör operasyonlarından kahreden bir haber geldi.

İçişleri Bakanlığı, operasyon dönüşü askerlerin dinlenmeye çekildiğini ve bu sırada kar yağışının başladığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timindeki askerlerimizden ikisinin donarak şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde, 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren başlanılan “Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Yılmaz Operasyonu” kapsamında 2 JÖH Timi, 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 18.30 sıralarında, Tunceli 2’nci JÖH, Tb.K.lığı unsurlarınca icra edilen K/G faaliyeti esnasında, hava şartlarının yağışlı ve soğuk olması nedeniyle 2 personel donarak (hipotermi) şehit olmuştur. Şehit personelin tahliye işlemleri planlanmaktadır.

Kaynaklar; Türkgün Gazetesi

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