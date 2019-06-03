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Tunceli'de çatışma; 2 asker yaralandı

Yaralı askerler Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, bölgede operasyon başlatıldı

Tunceli'de çatışma; 2 asker yaralandı

Yaralı askerler Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, bölgede operasyon başlatıldı

03 Haziran 2019 Pazartesi 21:04
Tunceli'de çatışma; 2 asker yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Ovacık'ın Yoğunçam Köyü kırsalında arazi arama ve taraması yapan güvenlik güçleri bir grubu fark etti. PKK’lıların, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına ateşle vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunceli Valisi Soncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak hastaneye gelip, yaralıları ziyaret ederek bilgi aldı.

Çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan saldırganların yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

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tunceli çatışma asker yaralandı
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