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Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı

Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı

Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:41
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı

Tunceli kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

ÇATIŞMADA YARALANAN 4 ASKERİMİZDEN 2'Sİ ŞEHİT OLDU

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
tunceli çatışma asker şehit 2 yaralı
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