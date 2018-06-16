Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

'Tüm Suriyeliler Ülkesine Gönderilecek, İşsiz Gençlere 500 Lira Maaş Verilecek'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Karabük Kent Merkezi'nde düzenlenen seçim mitinginde konuştu.

banner396

'Tüm Suriyeliler Ülkesine Gönderilecek, İşsiz Gençlere 500 Lira Maaş Verilecek'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Karabük Kent Merkezi'nde düzenlenen seçim mitinginde konuştu.

16 Haziran 2018 Cumartesi 16:24
'Tüm Suriyeliler Ülkesine Gönderilecek, İşsiz Gençlere 500 Lira Maaş Verilecek'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Karabük Kent Merkezi'nde düzenlenen seçim mitinginde konuştu. Burada gündemdeki meselelere ve seçim vaatlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı, seçilir seçilmez Suriye politikasının değiştirileceğini, Suriyeli'lerin ülkelerine gönderileceğini söyledi.

Ayrıca işsizlik rakamlarına dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı, "Devletin görevidir. İş veremiyorsa iş verinceye kadar bu çocuklarımızın, gençlerimizin analarının babalarının arkadaşlarının yanında boyunlarını eğmemek için her işsiz bir gence 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız." ifadelerini kullandı. 3600 ek göstergeye ve meslek gruplarının sıkıntılarına dair ve borçlulara yönelik bir defaya mahsus getirilecek affa ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı adayı, "Çiftçinin, esnafın, işsizin, şehit ve gazi yakınlarının içinde yer aldığı, öğrencinin, gencin kredi kartı borçları var. Bu insanların borçlarını bir defaya mahsus olarak sileceğiz." ifadelerini kullandı. 

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
SuriyelilerTürkiyeTürkiye Suriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bir vatandaş 2 saat önce

Sorarım ben merale bu vereceği maaşları türkiyeyi satarakmı verecek ekonomiden haberi yok yatagı sıcak yemeği önünde sen düsünme calışmak isteyene iş cok bankamatikler sırası tayibin verdigi maasları alan insanlarla dolu var olanı yıkmayamı geliyorsun ve umarım meral multeci düşüp sığındığin ulkelerde tekrar ateşlere atılırsın sözde müslümansınız ama hiç birseyden anladiginız yok Allah bu milleti sizin yonetiminzle sınamasın cahilsiniz çok yazık çok

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Adalet Bakanı'ndan Yavru Köpeğe Uygulanan Vahşetle İlgili Açıklama
Adalet Bakanı'ndan Yavru Köpeğe Uygulanan Vahşetle İlgili Açıklama
Eskişehir'de Korkunç Kaza! 3 Ölü , 2 Yaralı
Eskişehir'de Korkunç Kaza! 3 Ölü , 2 Yaralı
Hakkari Valiliği : PKK'nın Lojistik Desteğine Darbe Vurulmuştur
Hakkari Valiliği : PKK'nın Lojistik Desteğine Darbe Vurulmuştur

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim