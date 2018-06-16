'Tüm Suriyeliler Ülkesine Gönderilecek, İşsiz Gençlere 500 Lira Maaş Verilecek'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Karabük Kent Merkezi'nde düzenlenen seçim mitinginde konuştu. Burada gündemdeki meselelere ve seçim vaatlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı, seçilir seçilmez Suriye politikasının değiştirileceğini, Suriyeli'lerin ülkelerine gönderileceğini söyledi.

Ayrıca işsizlik rakamlarına dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı, "Devletin görevidir. İş veremiyorsa iş verinceye kadar bu çocuklarımızın, gençlerimizin analarının babalarının arkadaşlarının yanında boyunlarını eğmemek için her işsiz bir gence 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız." ifadelerini kullandı. 3600 ek göstergeye ve meslek gruplarının sıkıntılarına dair ve borçlulara yönelik bir defaya mahsus getirilecek affa ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı adayı, "Çiftçinin, esnafın, işsizin, şehit ve gazi yakınlarının içinde yer aldığı, öğrencinin, gencin kredi kartı borçları var. Bu insanların borçlarını bir defaya mahsus olarak sileceğiz." ifadelerini kullandı.

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