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TÜİK Nisan Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Nisan Enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE ve ÜFE'de artış var.

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TÜİK Nisan Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Nisan Enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE ve ÜFE'de artış var.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:00
TÜİK Nisan Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan 2018 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından paylaşılan bilgilere göre TÜFE'de yüzde 11,06 olarak belirtilirken, aylık artış aylık 1,87 olarak açıklandı. Aylık en yüksek artış yüzde 10,40 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Yıllık ÜFE Yüzde 16,37 olurken, TÜFE yüzde 10,85 olarak belirlendi. TÜİK'ten yapılan bilgilendirmede ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,87 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,06 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %10,40 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada %3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,32, ev eşyasında %2,11 ve eğlence ve kültürde %1,67 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %0,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,04 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla artış %16,75 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %16,45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler %12,03 ve lokanta ve oteller %11,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %3,19 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)’de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %6 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %12,55 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,01 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgelerinde gerçekleşti.

Nisan 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 299 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, Nisan 2018
[2003=100]



>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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