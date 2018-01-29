Tuğba Dalkılıç ve TRT Haber'den Gaf Sonrası Önemli Açıklama

TRT Spikeri Tuğba Dalkılıç önceki akşam canlı yayında "Terör örgütü PKK sivillere bu noktadan saldırıyordu' yerine yanlışlıkla 'TSK sivillere işte bu noktadan saldırıyordu" ifadesini kullandı. Canlı yayında yaşanan bu durum kısa sürede gündem konusu oldu. Bu konu ile ilgili Tuğba Dalkılıç'tan ve TRT'den birer açıklama geldi.

TRT Haber 'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2018 tarihinde (bugün) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ÖSO ile birlikte Zeytin Dalı harekâtı çerçevesinde Burseya Dağı’nı ele geçirmek için başlattığı operasyon TRT Haber kanalında başarılı bir şekilde izleyicilerimize ulaştırılmıştır. Operasyonun yapıldığı Burseya Dağı’ndan canlı görüntülerle aktarılan yayın sırasında ekranda olan spikerimiz, bağlantı yaptığı muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu’nun ifadelerini canlı yayının vermiş olduğu heyecanla yanlış aktarmıştır. Bu istenmeyen bir canlı yayın kazasıdır.

Yaşanan bu üzücü hatanın ardından spikerimiz derhal ekrandan çekilmiş, yerine yeni bir arkadaşımız görevlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu spikerimiz hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurur ve yaşanan bu hata nedeniyle özür dileriz."

Tuğba Dalkılıç Özür Diledi

TRT spikeri Tuğba Dalkılıç ise konu ile ilgili sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve söz konusu ifadeleri yanlışlıkla söylediğini belirterek özür diledi. Dalkılıç, Twitter’da, “Bugün TRT Haber ekranlarında yaptığım canlı yayın sırasında, ‘terör örgütü PKK Burseya tepesinden sivilleri vuruyor’ diyecekken sehven TSK dedim. Tamamen yayın heyecanıyla yapılmış bir hataydı. Kamuoyundan çok özür diliyorum” ifadelerini paylaştı.

İşte o anlar

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