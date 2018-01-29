Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Tuğba Dalkılıç ve TRT Haber'den Gaf Sonrası Önemli Açıklama

TRT Haber canlı yayınında bir gafa imza atana Tuğba Dalkılıç, bu gafının sehven yapıldığını söyledi. Öte yandan TRT Haber'den de konu ile ilgili açıklama geldi.

banner396

Tuğba Dalkılıç ve TRT Haber'den Gaf Sonrası Önemli Açıklama

TRT Haber canlı yayınında bir gafa imza atana Tuğba Dalkılıç, bu gafının sehven yapıldığını söyledi. Öte yandan TRT Haber'den de konu ile ilgili açıklama geldi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:23
Tuğba Dalkılıç ve TRT Haber'den Gaf Sonrası Önemli Açıklama
banner400

TRT Spikeri Tuğba Dalkılıç önceki akşam canlı yayında "Terör örgütü PKK sivillere bu noktadan saldırıyordu' yerine yanlışlıkla 'TSK sivillere işte bu noktadan saldırıyordu" ifadesini kullandı. Canlı yayında yaşanan bu durum kısa sürede gündem konusu oldu. Bu konu ile ilgili Tuğba Dalkılıç'tan ve TRT'den birer açıklama geldi.

TRT Haber 'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2018 tarihinde (bugün) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ÖSO ile birlikte Zeytin Dalı harekâtı çerçevesinde Burseya Dağı’nı ele geçirmek için başlattığı operasyon TRT Haber kanalında başarılı bir şekilde izleyicilerimize ulaştırılmıştır. Operasyonun yapıldığı Burseya Dağı’ndan canlı görüntülerle aktarılan yayın sırasında ekranda olan spikerimiz, bağlantı yaptığı muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu’nun ifadelerini canlı yayının vermiş olduğu heyecanla yanlış aktarmıştır. Bu istenmeyen bir canlı yayın kazasıdır.

Yaşanan bu üzücü hatanın ardından spikerimiz derhal ekrandan çekilmiş, yerine yeni bir arkadaşımız görevlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu spikerimiz hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurur ve yaşanan bu hata nedeniyle özür dileriz."

Tuğba Dalkılıç Özür Diledi

TRT spikeri Tuğba Dalkılıç ise konu ile ilgili sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve söz konusu ifadeleri yanlışlıkla söylediğini belirterek özür diledi. Dalkılıç, Twitter’da, “Bugün TRT Haber ekranlarında yaptığım canlı yayın sırasında, ‘terör örgütü PKK Burseya tepesinden sivilleri vuruyor’ diyecekken sehven TSK dedim. Tamamen yayın heyecanıyla yapılmış bir hataydı. Kamuoyundan çok özür diliyorum” ifadelerini paylaştı.

İşte o anlar

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Trt HaberTuğba DalkılıçBurseya Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı Açıkladı: 623 Kişi FETÖ'den Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanlığı Açıkladı: 623 Kişi FETÖ'den Gözaltına Alındı
'Kürtler Öldürülüyor' İddialarına Bekir Bozdağ'dan Sert Cevap
'Kürtler Öldürülüyor' İddialarına Bekir Bozdağ'dan Sert Cevap
Bakan Açıkladı: O İlimize 10 Üniversite Kurulacak
Bakan Açıkladı: O İlimize 10 Üniversite Kurulacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim