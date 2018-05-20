Tüfenkçi : Türkiye'yi 2023'e Kadar İki Kat Büyütme Hedefindeyiz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlerden sonra Türkiye'nin 2023 yılına kadar en az iki kat büyütme hedefinde olduklarını söyledi.

Malatya Yeşilyurtlular Yardımlaşma Derneği'nde düzenlenen iftara katılan Tüfenkçi, burada bakanlığın ve hükümetin çalışmalarına ilişkin vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ihracatını 5 kat arttırdıklarını söyleyen Tüfenkçi, "2002'den bu yana ihracatımızı 5 kat artıran, ülkeyi 3,5 kat büyüten bir noktaya geldik. Baktığınız zaman türlü oyunlara rağmen, Türkiye'nin esasında başına gelenler başka bir ülkenin başına gelse, kolay kolay belini doğrultamayacağı hadiseleri biz sizlerin de desteği ile kısa sürede atlattık. 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimini bu yaşadı ve 'Türkiye iflas etti, bir daha belini doğrultamaz' diyenler oldu. Yurt dışındaki menfi propagandalara, yurt içindeki bombalı saldırılara, terör saldırılarına rağmen biz bir yandan terörle mücadele ettik, bir yandan da ülkeyi büyütmeye çalıştık. Geldiğimiz nokta itibarıyla bugün Türkiye 3,5 kat büyümüş bir Türkiye haline geldi, inşallah önümüzde yeni bir dönem var, 24 Haziran'dan sonra da en az Türkiye'yi 2023'e kadar iki kat büyütme hedefimiz var. Bunu da hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA