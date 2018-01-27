Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TTB ve TMMOB'nin Afrin Açıklamasında Bozdağ'dan Sert Tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Türk Tabipleri Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Afrin açıklamasına tepki gösterdi.

banner396

TTB ve TMMOB'nin Afrin Açıklamasında Bozdağ'dan Sert Tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Türk Tabipleri Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Afrin açıklamasına tepki gösterdi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:59
TTB ve TMMOB'nin Afrin Açıklamasında Bozdağ'dan Sert Tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yaptığı son dakika açıklamasında TTB'ye ve TMMOB'ye tepki gösterdi.

"Türkiye'de bu kadar milletini, bayrağını, vatanını ve devletini seven tabip, mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde olması, tabipler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez bir durumdur." diyen Bekir Bozdağ, tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bekir Bozdağ, yaptığı paylaşımda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yönetimlerinin bugüne kadar terör örgütlerinin saldırı ve katliamları hakkında en ufak bir eleştiri bile yapmadığını ve zora düştüklerinde terör örgütlerine destek verdiklerini belirtti.

Bekir Bozdağ, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları ve barış kavramları, artık bu yönetimlerin terör seviciliğini örtemez hale gelmiştir. Sahi, TTB ve TMMOB yönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar? Türk tabip, mühendis ve mimarları ve çıkarlarını mı, yoksa terör örgütleri ve çıkarlarını mı temsil ediyorlar? Bu haliyle Türk Tabipleri Birliği yönetimi, Türk tabiplerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimi, Türk mühendis ve mimarlarını temsil edemez ve adlarında 'Türk' ismini kullanamazlar. Türkiye'de bu kadar milletini, bayrağını, vatanını ve devletini seven tabip, mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde olması, tabipler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez bir durumdur.

Türk Tabipler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimleri,ya görevlerini bırakmalıdır ya da adlarındaki 'Türk' ismini çıkarmalıdır veyahut da milletini ve devletini seven tabipler ile mühendis ve mimarlar, terör sevici bu yönetimleri değiştirmelidir"

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Ttb AfrinTmmob AfrinSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
27 Ocak 2018-Afrin Harekatında Son Durum-Şehit ve Yaralı Sayısı Açıklandı
27 Ocak 2018-Afrin Harekatında Son Durum-Şehit ve Yaralı Sayısı Açıklandı
Fuhuş Çetesi Çökertildi: Üniversiteli Kızları Silah Zoru ile..
Fuhuş Çetesi Çökertildi: Üniversiteli Kızları Silah Zoru ile..
JSGA Yakın Zamanda Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak-İşte Şartlar
JSGA Yakın Zamanda Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak-İşte Şartlar

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim