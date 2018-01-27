TTB ve TMMOB'nin Afrin Açıklamasında Bozdağ'dan Sert Tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yaptığı son dakika açıklamasında TTB'ye ve TMMOB'ye tepki gösterdi.

"Türkiye'de bu kadar milletini, bayrağını, vatanını ve devletini seven tabip, mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde olması, tabipler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez bir durumdur." diyen Bekir Bozdağ, tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bekir Bozdağ, yaptığı paylaşımda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yönetimlerinin bugüne kadar terör örgütlerinin saldırı ve katliamları hakkında en ufak bir eleştiri bile yapmadığını ve zora düştüklerinde terör örgütlerine destek verdiklerini belirtti.

Bekir Bozdağ, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları ve barış kavramları, artık bu yönetimlerin terör seviciliğini örtemez hale gelmiştir. Sahi, TTB ve TMMOB yönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar? Türk tabip, mühendis ve mimarları ve çıkarlarını mı, yoksa terör örgütleri ve çıkarlarını mı temsil ediyorlar? Bu haliyle Türk Tabipleri Birliği yönetimi, Türk tabiplerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimi, Türk mühendis ve mimarlarını temsil edemez ve adlarında 'Türk' ismini kullanamazlar. Türkiye'de bu kadar milletini, bayrağını, vatanını ve devletini seven tabip, mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde olması, tabipler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez bir durumdur.

Türk Tabipler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimleri,ya görevlerini bırakmalıdır ya da adlarındaki 'Türk' ismini çıkarmalıdır veyahut da milletini ve devletini seven tabipler ile mühendis ve mimarlar, terör sevici bu yönetimleri değiştirmelidir"

Kpsscafe.com.tr | Ankara