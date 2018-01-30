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TTB Soruşturmasında Gözaltına Alınan 11 Doktorun İsmi Açıklandı

Türk Tabipler Birliğine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 11 doktor hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının verilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri birçok İlde operasyon düzenlendi. Başsavcılıktan konu ile ilgili açıklama geldi ve gözaltına alınanların isimleri açıklandı.

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TTB Soruşturmasında Gözaltına Alınan 11 Doktorun İsmi Açıklandı

Türk Tabipler Birliğine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 11 doktor hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının verilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri birçok İlde operasyon düzenlendi. Başsavcılıktan konu ile ilgili açıklama geldi ve gözaltına alınanların isimleri açıklandı.

30 Ocak 2018 Salı 09:06
TTB Soruşturmasında Gözaltına Alınan 11 Doktorun İsmi Açıklandı
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Son dakika haberi: Alınan son dakika bilgilerine göre Türk Tabipler Birliğine yönelik soperasyon düzenlendi.

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı hakkında yaptıkları paylaşımla tepkileri üzerine çeken TTB hakkında önceki gün soruşturma başlatılmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz' isimleri hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararının verilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri birçok İlde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda TTB Genel Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'in Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Eskişehir'de gözaltı işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

Savaş Hal kSağlığı Sorunu Demişlerdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 'savaş bir halk sağlığı sorunudur' tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında inceleme başlatıldı.

Son Dakika Açıklaması Geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türk Tabipleri Birliği yetkilileri hakkında 3713 sayılı kanun uyarınca yapılmakta olan soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

Kimler Gözaltına Alındı

TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile beraber gözaltına alınan merkez konsey üyesi doktorların isimleri şöyle:

Sezai Berber
Sinan Adıyaman
Selma Güngör
Şeyhmus Gökalp
Hande Arpat
Ayfer Horasan
Taner Gören
Funda Obuz
Yaşar Ulutaş
Nazım Yılmaz

Kpsscafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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