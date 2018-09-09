tsk dan suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırında konuşlandırılmış birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e vardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan birliklerinden temin ettiği, aralarında obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

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