TSK'dan Açıklama! 14 Bölücü Hain Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 14 bölücü kahpe öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Harekat sonucunda , 14 bölücü öldürülürken, hainlerce barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef yok edildi. Kahraman pilotlarımızın kontrolündeki jetlerimiz üslerine güvenli bir şekilde dönerek harekatı tamamladı.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA