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TSK'dan Açıklama! 14 Bölücü Hain Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde düzenlenen harekatta 14 PKK'lı yok edildi.

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TSK'dan Açıklama! 14 Bölücü Hain Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde düzenlenen harekatta 14 PKK'lı yok edildi.

06 Nisan 2018 Cuma 09:43
TSK'dan Açıklama! 14 Bölücü Hain Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 14 bölücü kahpe öldürüldü.  Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Harekat sonucunda , 14 bölücü öldürülürken, hainlerce barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef yok edildi. Kahraman pilotlarımızın kontrolündeki jetlerimiz üslerine güvenli bir şekilde dönerek harekatı tamamladı.

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Son Güncelleme: 06.04.2018 09:49
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